Microsoft testerait l’intégration de Steam dans le Microsoft Store, voici pourquoi cela pourrait tout changer pour les joueurs

Selon l'insider eXtas1s, Microsoft préparerait l'arrivée de Steam dans son magasin d'applications. Les phases de test auraient déjà commencé. Voici pourquoi c'est important pour le futur du jeu vidéo.

Difficile de ne pas trouver un jeu vidéo qui nous donne envie. Il en sort des milliers chaque année ne serait-ce que sur Steam, la plateforme PC sur laquelle de nombreux joueurs ont dépensé bien plus qu'ils ne veulent l'admettre. Le problème survient lorsque l'on souhaite aussi jouer à la console puisque le lien direct entre les deux n'existe pas encore. Certes il existe différents systèmes de cloud gaming, mais rien qui permet juste de prendre un jeu de sa librairie Steam et de le lancer sur Xbox par exemple. Cela pourrait bientôt changer.

D'après eXtas1s, un insider affirmant posséder des informations récentes, Microsoft serait en train de démarrer les tests pour intégrer Steam à son magasin d'applications, le Microsoft Store. Comme le rappelle l'internaute, “cette intégration permettra aux utilisateurs d'exécuter Steam plus facilement et directement à partir des environnements Windows et, à l'avenir, des environnements Xbox“. Il fait référence à la future console de salon Microsoft, attendue pour 2026 ou 2027.

Steam directement dans le Microsoft Store ? Ce serait en phase de test

“La prochaine génération de Xbox ressemblera davantage à un PC qu'à une console. Tout sera développé autour des environnements PC. Ces derniers nécessitent logiquement l'intégration de Steam, que vous trouverez dans votre Microsoft Store lorsque vous allumerez votre console Xbox de nouvelle génération“, poursuit eXtas1s. “Cela vous permettra d'avoir Steam sur votre console Xbox et sur n'importe quel appareil Windows sans avoir besoin de configurations complexes“.

Une phrase loin d'être anodine. En clair : vous pourrez accéder à tous vos jeux achetés sur Steam et les lancer directement depuis votre Xbox. Ce n'est pas la première fois que l'on parle d'une telle possibilité, très attendue par les joueurs. La frontière entre console et PC se brouillerait encore plus, multipliant les titres disponibles. Reste à savoir ce que cela impliquerait en terme de tarification. Si une console est capable de faire aussi bien qu'un ordinateur dédié au jeu en lui donnant accès à une immense bibliothèque, elle sera probablement vendue à un prix élevé.