Découvrez combien vous avez vraiment dépensé sur Steam grâce à cette page secrète

Steam dispose d'une page très bien cachée affichant combien vous avez dépensé sur la plateforme depuis que vous y avez créé un compte. On vous explique comment y accéder.

Il n'a jamais été aussi facile de récupérer des jeux PC gratuitement. L'Epic Game Store vous en offre un ou deux par semaine depuis des années par exemple. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous accédez à plusieurs titres par mois sans supplément, directement depuis la plateforme Prime Gaming. Et c'est sans compter les nombreuses autres services comme Itch.io qui en proposent régulièrement.

Bien sûr, si vous voulez un jeu en particulier et qu'il n'est pas offert, il faut passer à la caisse. Vous l'avez très probablement fait via Steam, le magasin de jeux PC dématérialisés le plus célèbre du monde.

D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la somme que vous avez dépensé dessus depuis votre premier achat ? Certes vous faites attention à attendre les soldes ou les promotions ponctuelles et à guetter les bundles qui permettent d'économiser un maximum, mais combien cela représente-t-il au final ? Il est possible de le savoir.

Voici comment voir ce que vous avez dépensé sur Steam depuis la création de votre compte

Steam possède une page très bien cachée affichant vos dépenses sur le service. Elle existe depuis des années, et pourtant Valve ne la met pas du tout en avant. Pour y accéder, commencez par ouvrir le client Steam sur votre ordinateur, puis :

Cliquez sur Aide tout en haut de la page. Allez dans Support Steam. Choisissez Mon compte. Tout en bas de la liste, cliquez sur Données de votre compte Steam. Sous la première catégorie (Compte), trouvez Fonds externes utilisés et cliquez dessus. Par mesure de sécurité, vous devrez retaper votre identifiant et votre mot de passe Steam, ou scanner le QR code affiché via l'application mobile Steam. Si vous avez activé Steam Guard, la double authentification, il faudra également confirmer la connexion sur l'appli. La page de vos dépenses s'affiche.

La somme comprend les jeux achetés sur Steam et l'approvisionnement de votre porte-monnaie Steam le cas échéant. La ligne “OldSpend” correspond aux dépenses avant que la plateforme change sa méthode de calcul en 2015. “PWSpend” comprend les achats liés à un compte Perfect World, partenaire chinois de Steam.

Notez que le total affiché ne prend pas en compte les cadeaux que vous avez fait à d'autres joueurs ou les clés Steam achetées chez des vendeurs tiers. Si vous en avez l'habitude, il est donc possible que vous ayez dépensé plus que ce que vous voyez sur cette page.