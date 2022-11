Microsoft Teams : les jeux en multi sont arrivés, les visios vont vraiment être interminables

C’est bien connu, entre amis ou en famille, une séance de jeu crée du lien. Microsoft se propose donc de favoriser les bonnes relations de travail avec vos collègues en lançant une série de jeux accessibles dans Teams, l’application de communication maison.

On ne peut qu’être d’accord avec Jill Braff, directrice de l’intégration et du casual gaming chez Microsoft, quand elle affirme que « jouer entre collègues est un bon moyen de favoriser les relations et la collaboration ». Elle va jusqu’à avancer que selon une étude scientifique, les équipes qui s’adonnent à de courtes séances de jeux vidéo sont 20 % plus productives que les autres. Cela dit, il est hors de question de jouer à Fortnite et autres FPS. Pour « unifier nos équipes », Microsoft nous propose d’utiliser une application appelée « Games for Work ».

Il est vrai que la crise de la COVID et l’avènement du télétravail nous ont fait perdre tout ce qui faisait le sel de la vie de bureau. Les discussions informelles à la machine à café, les relations plus ou moins amicales entre collègues. Nos relations professionnelles se sont appauvries. Heureusement, des outils de communication tels que Discord, Zoom et autre Microsoft Teams nous permettent de maintenir un lien avec les autres.

Microsoft Teams propose de jouer avec les collègues à travers Games for Work

Jouer, même en réseau, peut donc être un bon moyen d’entretenir l’esprit de collaboration et une saine émulation dans une équipe de collaborateurs. Les applications ludiques proposées par Microsoft sont intégrées dans Teams, et chacune met l’accent sur un aspect différent de ce que l’on appelle en termes managériaux, le « team building ».

Quatre jeux sont accessibles. Microsoft IceBreakers, est un quiz qui sert à briser la glace et faire connaissance. Wordament est un jeu de lettres dans lequel il faut composer le plus de mots possible avec des lettres contiguës. Solitaire est un jeu de cartes qu’on ne présente plus, tandis que Minesweeper, le mythique démineur, est le jeu qui profite le plus de son passage en multijoueur. Car oui, la particularité de cette suite de jeux est qu’elle se joue à plusieurs. Il est possible de faire participer de 2 à 250 collègues en simultané. Games for Work est gratuit. Il est disponible dans Microsoft Teams, que ce soit dans sa version Web ou dans les applications iOS et Android.

