Windows 10 : Microsoft pourrait le vendre sous la forme d’un abonnement

Windows 10 sera-t-il bientôt proposé sous forme d’un abonnement payant ? C’est ce que pourrait prochainement dévoiler Microsoft au sein de son offre Microsoft 365 for Consumers. Pas de panique, néanmoins : cela ne devrait rien changer quant à votre actuelle licence de Windows 10. Celle-ci devrait rester valide, du moins si l’on en croit les dernières rumeurs.

La rumeur court depuis plus de 5 ans, avant même le lancement de nouvelle version du système d’exploitation : Microsoft voudrait commercialiser Windows 10 auprès grand public sous forme d’abonnement, comme c’est le cas actuellement pour la quasi-totalité de ses applications et services (la suite Office, la version payante de OneDrive, etc.). Si l’information revient chaque année, elle ne s’est jamais concrétisée. Actuellement, il convient toujours d’acquérir Windows 10 sous la forme d’un achat définitif, du moins pour le grand public. Néanmoins, cette fois pourrait être la bonne. Selon le WindowsUnited et une source que le site qualifie de très sûre, l’entreprise de Redmond voudrait proposer Windows 10 au sein de sa nouvelle offre Microsoft 365.

Windows 10 inclus dans l’offre Microsoft 365 for Consumers ?

Il existe déjà une offre Microsoft 365 Business qui propose entre autres un abonnement à Office 365 et OneDrive. Mais, comme son nom l’indique, celui-ci se dédie essentiellement aux entreprises (aux PME, plus précisément). Microsoft travaillerait actuellement sur une nouvelle offre à destination du grand public et baptisée Microsoft 365 for Consumers. Si, jusqu’à présent, on croyait qu’il s’agissait d’une simple déclinaison de la version Business, ce ne serait finalement pas tout à fait le cas. Microsoft 365 pourrait intégrer un abonnement à Windows 10 : « nous avons reçu la confirmation de la part d’une source fiable, qui connaît bien le sujet, que Microsoft 365 pour les consommateurs inclura bien Windows 10 », explique le site WindowsUnited.

En revanche, cela ne signifie pas qu’il faudra impérativement payer chaque mois ou chaque année sa licence de Windows 10, comme c’est le cas par exemple pour la suite Office 365 de Microsoft. Selon WindowsUnited, Microsoft 365 devrait offrir des fonctionnalités exclusives à Windows 10. En clair, il ne serait pas nécessaire de s’abonner à Microsoft 365 pour pouvoir utiliser Windows 10. Les packs classiques Windows 10 Famille et Windows 10 Pro continuerait à être commercialisés et seuls les utilisateurs qui souhaiteraient profiter de fonctionnalités inédites auraient à souscrire à Microsoft 365.

Rien n’est encore totalement entériné, puisque l’éditeur de Redmond réfléchirait encore aux options supplémentaires qu’il livrerait au sein de cette version de Windows 10. On ignore également si cette offre proposera à peu de chose près les mêmes logiciels et services que Microsoft Business. Initialement prévu pour l’été 2019, Microsoft 365 devrait finalement sortir à l’été 2020.

Source : WindowsUnited