Microsoft Outlook : un bug empêche la suppression des mails indésirables

Outlook, le service de messagerie de Microsoft, est victime d'un nouveau bug plutôt gênant. Lorsqu'un utilisateur supprime des mails, ces derniers reviennent systématiquement dans la boite de réception. L'entreprise américaine cherche actuellement une solution au problème.

Outlook, le service de messagerie de Microsoft, a accueilli plusieurs nouvelles fonctionnalités ces derniers mois. Depuis mai 2020, une fonction de prédiction des e-mails comme sur Gmail est disponible. Bien pratique pour gagner du temps lors de la rédaction. Et depuis juillet 2020, la version Android d'Outlook intègre un lien vers Bing Search pour faciliter vos recherches.

Seulement, si Outlook s'améliore effectivement mois après mois, le service de messagerie est encore victime d'un bug plutôt ennuyeux. Selon les dires de Microsoft, ce bug empêche la suppression définitive des mails et des spams enregistrés dans la boite de réception. Plus précisément, il est possible de les supprimer, mais ces mails indésirables reviennent sans arrêt dans votre boite.

Les mails indésirables reviennent sans cesse

Ce bug semble toucher uniquement la boite de réception principale, de fait il est toujours possible de supprimer définitivement des mails depuis l'onglet corbeille. En temps normal, lorsque vous supprimez un mail, ce dernier est directement envoyé à la corbeille. Seulement, ce bug les fait revenir sans arrêt sur la boite de réception.

Microsoft analyse actuellement les différentes plaintes et témoignages des utilisateurs concernés par ce dysfonctionnement. Le géant américain a promis que le problème serait résolu avant la fin d'année 2020, sans plus de précisions. Selon nos confrères du site Windows Latest, ce problème a été signalé pour la première fois en juillet 2020.

Comment contourner le but d'Outlook

Faute de correctif officiel, Microsoft a donné quelques astuces aux utilisateurs lésés pour contourner ce bug :

Utilisez l'application Courrier de Windows 10 ou bien l'application Outlook (non le site)

Si vous avez relié des comptes Gmail, Yahoo ou autre à votre compte Outlook, supprimez vos mails depuis ses services

Déplacez vos mails indésirables dans les Archives et supprimez-les manuellement depuis cet onglet

En outre, Microsoft assure qu'il enquête actuellement sur un autre bug provoquant la disparition du calendrier familiale sur Outlook. Pour rappel, Microsoft a récemment corrigé 112 failles de sécurité dans ses différents produits comme Windows 10, Office ou encore Defender. 17 d'entre elles étaient considérées comme critiques.

Source : Windows Latest