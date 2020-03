Windows : Microsoft va arrêter de diffuser des mises à jour non prioritaires

Les mises à jour de Windows 10 et toutes les autres éditions du système d’exploitation vont bientôt passer en « mode vielle ». À cause de l’épidémie de Coronavirus, les équipes de développement de Microsoft vont en effet se concentrer sur les mises à jour de sécurité de Windows.

Les alertes de Windows Update vont se mettre en pause pour un temps : Microsoft a décidé de stopper toutes les mises à jour qui ne se sont pas liées à la sécurité du système, et ce, pour un temps indéterminé. La situation sanitaire pousse le géant de Redmond à prendre des mesures par rapport à ses équipes de développement et ses utilisateurs. Windows 10 et son milliard d’utilisateurs ne profiteront donc plus de mises à jour non prioritaires dans les mois à venir. Celles et ceux qui reprochent au Windows Update d’être trop intrusif seront sans doute ravis.

Des mises à jour de Windows repoussées à cause du Coronavirus

À compter de mai 2020, Microsoft mettra donc en quarantaine toutes les mises à jour qui ne sont pas prioritaires, ce que Microsoft appelle les updates « C et D ». En revanche, les correctifs du Patch Tuesday (update B) seront bel et bien diffusés comme à l’accoutumée. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir quant à la protection du système, toutes les mises à jour de sécurité seront déployées chaque deuxième mardi du mois.

On peut donc s’attendre rapidement à un correctif de sécurité concernant la faille critique qui a été dévoilée hier et qui touche Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, ainsi que les éditions Serveur du système d’exploitation et Windows RT 8.1. Microsoft le diffusera-t-il via le Patch Tuesday, sachant que le prochain n’est pas prévu avant le 14 avril prochain ? Ou bénéficiera-t-on d’un correctif conçu dans l’urgence et diffusé de manière autonome ?

Par ailleurs, Microsoft n’a donné aucune précision quant à la reprise du programme des mises à jour non liées à la sécurité du système d’exploitation. Ce changement de programme de la part de Microsoft va-t-il retarder l’arrivée de Windows 10 2004 prévue théoriquement pour avril ? Probablement pas. Du moins, l’éditeur de Redmond n’a pour l’instant rien communiqué en ce sens. En outre, les utilisateurs du programme Windows Insider profitent d’ores et déjà d’une version quasi finalisée de cette nouvelle édition de Windows 10.