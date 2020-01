Windows 10 améliore son gestionnaire des tâches et son centre de notifications

Le 8 janvier, Microsoft a déployé une nouvelle version de Windows 10 à l’attention des utilisateurs du programme Windows Insider. La build 19541 de Windows 10 propose de nouvelles options au sein du gestionnaire des tâches et ses outils de notifications.

La dernière bêta en date de Windows 10 offre toute une flopée de correctifs de mises à jour diverses destinées au système d’exploitation. Mais la préversion en question propose aussi deux nouvelles fonctionnalités : l’une est dédiée au centre de notifications, quand l’autre est destinée au gestionnaire des tâches. En attendant que toutes ces innovations soient intégrées à la version 2004 de Windows 10 prévue pour le printemps, vous avez donc la possibilité de les tester au sein de la build 19541.

Mieux contrôler les applications qui vous pistent grâce au centre de notifications

La première des nouveautés concerne donc le centre de notifications. Une nouvelle icône a été intégrée à l’OS, icône qui informe l’utilisateur dès qu’une application utilise sa localisation. Une option très utile pour connaître toutes les applications qui vous pistent en continu.

Seconde nouveauté, qui touche cette fois le gestionnaire des tâches. Celui-ci s’améliore en proposant désormais une option inédite et accessible depuis l’onglet Détails (l’avant-dernier onglet du gestionnaire). Une nouvelle colonne « Architecture » est en effet disponible, laquelle permet de savoir si une application tourne en x86 ou en x64.

La liste des nombreux correctifs et des mises à jour mineures est consultable sur le blog de Microsoft. Toutes ces nouveautés sont disponibilités au sein du canal de distribution Fast Ring de Windows 10. Pour y accéder, rien de plus simple. Suivez la procédure suivante :

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows 10

de Windows 10 Rendez-vous sur le module Paramètres représenté par une petite roue crantée

représenté par une petite roue crantée Dirigez-vous sur Mise à jour et sécurité

Dans la colonne de gauche, cliquez sur Programme Windows Insider

Pressez le bouton Commencer afin de souscrire au programme Windows Insider, lequel est entièrement gratuit, rappelons-le

afin de souscrire au programme Windows Insider, lequel est entièrement gratuit, rappelons-le Toujours depuis la colonne de gauche du module Mise à jour et sécurité , rendez-vous cette fois sur Windows Update .

, rendez-vous cette fois sur . Pressez le bouton Rechercher des mises à jour .

. Vous devriez trouver la build 19541 de Windows 10. Téléchargez-la et installez-la. Il ne vous reste plus qu’à redémarrer Windows 10 pour tester la dernière bêta de l’OS.

Comme il s’agit d’une bêta du système d’exploitation, des bugs peuvent survenir ici et là. Si vous préférez attendre que ces fonctionnalités soient disponibles au sein d’une version stable et définitive de l’OS, retenez que Microsoft publiera sa nouvelle édition de Windows 10, la 2004, au printemps prochain (probablement en avril). Une seconde mise à jour est quant à elle attendue pour octobre ou novembre 2020. Rappelons que c’est cette année que Microsoft espère franchir le cap du milliard de postes sous Windows 10. Un pari qui n’est pas si fou, puisqu’en septembre dernier, on comptait déjà 900 millions d’appareils sous cet OS.

À lire aussi : comment migrer gratuitement de Windows 7 vers Windows 10