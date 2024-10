Microsoft interrompt Windows 11 24H2 sur certains PC à cause de graves problèmes de compatibilité

La mise à jour 24H2 de Windows 11 entraîne des problèmes majeurs pour plusieurs applications et appareils. Microsoft a suspendu son déploiement sur certains dispositifs affectés pour éviter des erreurs graves. Cet arrêt temporaire de la mise à niveau vise à protéger les utilisateurs des plantages.

Depuis son lancement en octobre 2024, la mise à jour 24H2 de Windows 11 n’a pas été sans controverse. En dépit de nouvelles fonctionnalités comme le support du Wi-Fi 7 et de connexions Bluetooth améliorées, elle a également introduit des bugs importants. Certaines applications et certains appareils se retrouvent inopérants, avec des écrans bleus et des erreurs critiques. Microsoft a donc appliqué des blocages ciblés pour éviter que ces problèmes ne se généralisent.

Microsoft a identifié plusieurs configurations matérielles et logicielles incompatibles avec Windows 11 24H2. Des ordinateurs ASUS, notamment les modèles X415KA et X515KA, subissent des erreurs fatales, tout comme certaines applis, dont l’application audio VoiceMeeter, qui cause un écran bleu à chaque lancement. Afin de limiter les perturbations, la société a ainsi suspendu l’installation de la mise à jour pour les appareils utilisant ces programmes.

Microsoft bloque Windows 11 24H2 sur certains appareils pour éviter des erreurs critiques

En plus des modèles ASUS et de VoiceMeeter, la mise à jour est aussi bloquée sur les appareils utilisant des outils spécifiques comme Safe Exam Browser, un navigateur sécurisé pour les examens académiques, et des jeux nécessitant Easy Anti-Cheat, un logiciel anti-triche, comme Asphalt 8. Certains utilisateurs rencontrent des défaillances avec leurs caméras intégrées et leurs capteurs d’empreinte digitale. Ce qui a pour conséquence de rendre inutilisable la connexion par reconnaissance faciale ou empreinte digitale avec Windows Hello. Chaque blocage de compatibilité restera en place jusqu’à la sortie de correctifs adaptés pour chaque application ou appareil.

Microsoft déconseille fortement aux utilisateurs de tenter l’installation manuelle de Windows 11 24H2 sur les appareils touchés, car cela pourrait provoquer de graves erreurs système. La société recommande de vérifier régulièrement les mises à jour de pilotes et logiciels, qui pourraient lever progressivement ces blocages. Une fois ces correctifs disponibles, le déploiement de cette dernière pourra reprendre pour tout le monde dans des conditions optimales.

Source : Support Microsoft