Microsoft fête ses 50 ans avec style, voici comment en profiter un peu

Microsoft fête ses 50 ans avec un ordinateur portable collector que vous ne pourrez jamais acheter. Mais une partie de cette édition très limitée est désormais accessible à tous. Un cadeau visuel pour ceux qui aiment personnaliser leur bureau.

Microsoft marque cette année un cap symbolique : 50 ans d’existence. Pour célébrer cet anniversaire, l’entreprise a conçu un produit rare et très spécial. Il s’agit d’une édition limitée de sa Surface Laptop, habillée d’une finition grise et dorée, agrémentée d’un ancien logo rétro utilisé dans les années 1970. Ce modèle unique n’a pas été mis en vente. Il a été offert à seulement 50 personnes via un concours qui s’est terminé en avril 2025.

Cette Surface Laptop “50th Anniversary” n’a été fabriquée qu’en 50 exemplaires. Elle ne sera jamais commercialisée, ce qui en fait un objet de collection. Toutefois, un élément exclusif de cet ordinateur est désormais disponible au téléchargement. Il s’agit d’un fond d’écran inédit, dérivé du visuel par défaut de Windows 11. Baptisé Bloom, ce fond a été retravaillé pour adopter les tons dorés et élégants du modèle anniversaire.

Microsoft propose le fond d’écran de la Surface Laptop 50ème anniversaire à tous

Le fond d’écran reprend la célèbre image de Windows 11, mais avec une touche bien plus sobre. Les couleurs vives habituelles laissent place à un visuel plus feutré, rehaussé de détails dorés pour coller au design de la Surface Laptop collector. Il a été pensé pour refléter les 50 ans de Microsoft, entre modernité et hommage au passé. Ce fichier est disponible en un seul coloris, sans version claire ou alternative, mais il peut être utilisé sur n’importe quel PC. Microsoft n’a pas indiqué s’il serait intégré nativement dans de futures versions de Windows. Il suffit de le télécharger, aucun compte Microsoft n’est nécessaire.

Ce cadeau numérique reste la seule manière d’avoir un petit morceau de cette édition ultra-limitée. L’ordinateur lui-même intègre des éléments de design rares, pensés pour évoquer l’histoire de Microsoft depuis 1975. Si vous avez manqué cette édition spéciale, Microsoft propose tout de même de nouvelles Surface Laptop et Surface Pro dans sa gamme actuelle, mais à des prix plus élevés. Pour les fans, ce fond d’écran reste un clin d’œil accessible à l’héritage de la marque.