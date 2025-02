Microsoft dévoile Majorana 1 : une percée majeure dans l’informatique quantique

Microsoft vient d'annoncer une avancée significative dans le domaine de l'informatique quantique avec la présentation de Majorana 1, son premier processeur quantique basé sur une nouvelle architecture révolutionnaire.

Majorana 1, fruit de 17 années de recherche, pourrait ouvrir la voie à des ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes à l'échelle industrielle. Au cœur de cette percée se trouve un nouveau type de matériau appelé « topoconducteur », capable non seulement d'observer mais aussi de contrôler les particules de Majorana pour créer des qubits plus fiables. Cette approche diffère radicalement des méthodes traditionnelles utilisées par d'autres géants de la technologie comme IBM ou Google, qui reposent sur des qubits supraconducteurs.

Le processeur Majorana 1 intègre actuellement huit qubits topologiques sur une puce, mais Microsoft affirme que cette architecture pourrait potentiellement accueillir jusqu'à un million de qubits sur une seule puce, pas plus grande qu'un processeur classique. Cette capacité de mise à l'échelle pourrait représenter un tournant décisif dans la course à l'informatique quantique pratique.

Une nouvelle ère pour l'informatique quantique

La technologie développée par Microsoft repose sur un matériau innovant composé d'arséniure d'indium et d'aluminium, conçu et fabriqué atome par atome. Cette approche vise à créer des qubits plus stables et moins sensibles aux perturbations environnementales, un défi majeur dans le développement des ordinateurs quantiques.

« Nous avons pris du recul et nous nous sommes demandé : ‘Comment inventer le transistor de l'ère quantique ? Quelles propriétés doit-il avoir ?' », explique Chetan Nayak, chercheur principal chez Microsoft. « C'est vraiment ainsi que nous en sommes arrivés là, c'est la combinaison particulière, la qualité et les détails importants de notre nouvelle pile de matériaux qui ont permis de créer un nouveau type de qubit et, finalement, toute notre architecture ».

L'impact potentiel de cette avancée est considérable. Un ordinateur quantique d'un million de qubits pourrait réaliser des simulations beaucoup plus précises, améliorant notre compréhension du monde naturel et ouvrant la voie à des percées dans des domaines tels que la médecine et la science des matériaux.

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a sélectionné Microsoft comme l'une des deux entreprises qui passeront à la phase finale de son programme Underexplored Systems for Utility-Scale Quantum Computing (US2QC). Microsoft s'engage maintenant à construire un prototype d'ordinateur quantique tolérant aux pannes basé sur des qubits topologiques « en années, pas en décennies ».