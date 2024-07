Microsoft Designer : l’IA peut enfin générer des images dans de nouveaux formats

Designer, l'outil de conception graphique de Microsoft alimenté par l'IA, vient de recevoir une mise à jour importante qui ne manquera pas d'enthousiasmer les créatifs numériques du monde entier. L'application, a désormais étendu ses capacités pour inclure les formats d'image paysage et portrait.

Depuis sa création, Microsoft Designer est l'outil idéal pour créer des messages accrocheurs sur les réseaux sociaux, des invitations, des cartes postales numériques, des logos et des bannières de sites web. Cependant, jusqu'à récemment, les utilisateurs ne pouvaient travailler qu'avec des images carrées (1024 x 1024). Bien que ce format réponde à de nombreux besoins, la demande d'options plus polyvalentes était évidente.

Tenant compte des commentaires des utilisateurs, Microsoft a introduit deux nouvelles options de taille : Portrait (1024 x 1792) et Paysage (1792 x 1024). Les utilisateurs peuvent donc dorénavant créer des fonds d'écran, des images de présentations PowerPoint et toute une série d'autres éléments visuels nécessitant des dimensions non carrées.

Lire également – Voici comment agrandir facilement vos photos sans perdre en qualité grâce à l’IA

Microsoft rend son IA Designer encore plus polyvalente

Mais les améliorations ne s'arrêtent pas là. Microsoft a également dévoilé deux nouvelles fonctionnalités : Frame Image et Collage Creator. L'outil Frame Image ajoute un cadre personnalisé, généré par l'IA, à n'importe quelle image, tandis que le Colllage Creator permet aux utilisateurs de combiner jusqu'à dix photos dans une mise en page intelligemment agencée, avec un cadre conçu sur mesure. Ces ajouts sont parfaits pour créer toutes sortes de choses, et les utilisateurs peuvent désormais laisser libre court à leur imagination.

L'entreprise a aussi récemment annoncé l'intégration de Designer dans l'application Windows Photos, ce qui permet aux utilisateurs de modifier leurs photos en toute transparence grâce aux puissants outils de Designer. En outre, Designer a été incorporé dans les chats et les canaux Teams, permettant aux utilisateurs de créer des images à la volée pendant les conversations de travail.

À la base, Microsoft Designer est une application basée sur le cloud et alimentée par l'IA qui vise à rendre la conception graphique accessible à tous, quel que soit leur niveau d'expérience. S'appuyant sur des modèles d'IA avancés tels que DALL-E 3 et GPT 3.5, Designer peut générer des designs uniques à partir de simples invites textuelles, offrir des recommandations personnalisées et même suggérer des légendes et des hashtags astucieux.

Pour ce qui est de l'avenir, Microsoft a annoncé de nouvelles fonctionnalités telles que le remplissage génératif et l'expansion générative. Ces outils permettront aux utilisateurs de remplir des objets dans une image, de modifier les arrière-plans et même d'étendre les images au-delà de leurs limites initiales en utilisant uniquement leur imagination et leurs mots.