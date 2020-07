Mi Electric Scooter Pro 2, Mi TV Stick, Redmi 9C et 9A… : Xiaomi annonce toutes ses nouveautés d’été 2020

La conférence en ligne de Xiaomi vient de s’achever et avec elle, une belle brochette de nouveautés. Le constructeur chinois nous a ainsi dévoilé sa nouvelle trottinette électrique, son petit dongle sous Android TV et ses nouveaux smartphones. On fait le point sur toutes les nouveautés annoncées par Xiaomi aujourd’hui même.

Xiaomi profite de la période estivale pour annoncer une pléthore d’accessoires, de trottinettes et même de smartphones. Pas de Mi Mix 4 à l’horizon (on s’y attendait un peu), mais plutôt un Mi TV Stick, une seconde itération de la Mi Electric Scooter, un écran incurvé de 32″ dédié aux gamers et deux nouveaux Redmi. Allez c’est parti, voici un petit récapitulatif de toutes les annonces opérées par le constructeur chinois lors de sa conférence en ligne.

Mi Electric Scooter Pro 2, 1S et Essential

Sortie en 2018 en France, la Mi Electric Scooter revient cette fois avec pas moins de 3 déclinaisons : la Mi Electric Scooter Pro 2, la Mi Electric Scooter 1S et la Mi Electric Scooter Essential. De quoi en avoir pour tous les goûts, mais surtout pour toutes les bourses.

Xiaomi annonce une vitesse maximale de 25 km/h pour sa Mi Electric Scooter Pro 2 et une endurance de 45 km. Alimenté par un moteur de 300W et équipée de pneus de 8,5 pouces, la trottinette dispose d’un double système de freinage, d’un petit écran LCD, ainsi que d’un réflecteur avant, arrière et latéral. Pliable, cette trottinette fait 14,2 kg sur la balance. La Mi Electric Scooter Pro sortira en France la 2e quinzaine d’août (sans plus de précision sur la date de disponibilité exacte pour le moment). La trottinette sera commercialisée au prix de 499,99 € et pourra être acquise dans les Mi Stores, mais également dans les magasins Fnac, Darty, Boulanger ou encore Electro Dépôt.

Deuxième trottinette électrique à arriver sur le marché français : la Mi Electric Scooter 1S. Comme la Mi Electric Scoonter Pro 2, la trottinette peut atteindre les 25 km/h, mais se limite à une autonomie de 30 km avec une seule charge. Elle bénéficie d’un moteur sans balais de 250 W et pèse 12,5 kg. Si celle-ci a été en réalité présentée en avril dernier, on en connaît désormais le prix et la disponibilité sur le marché français. Tout comme la Mi Scotter Pro 2, la Mi Electric Scooter 1S sera elle aussi disponible à compter de la 2e quinzaine d’août. Commercialisée au tarif de 449,99 €, il est possible de la précommander jusqu’au 17 août et de bénéficier d’une remise de 30 €.

Enfin, la Mi Electric Scooter Essential permet de rouler pendant 20 km avec une seule charge et ne pèse que 12 kg. Il s’agit du plus petit modèle de la gamme, et qui dit petit modèle, dit aussi petit prix. La trottinette électrique s’affiche à seulement 299,99 € et arrivera, comme ses consœurs, dès la deuxième quinzaine d’août.

Mi TV Stick

Autre produit des plus attends : le Mi TV Stick. Le petit dongle, qui se connecte en HDMI, se propose de transformer votre télévision en Android TV. Et il est bien évidemment compatible Chromecast, ce qui permet de diffuser tout type de contenu depuis un smartphone, une tablette, un PC, etc. Si la résolution du Mi TV Stick ne permet pas de dépasser les 1080p (pas de 4K à l’horizon, donc), l’appareil prend néanmoins en charge le Dolby Audio et le DTS. Le dongle est livré avec une petite télécommande, qui permet d’interroger Google Assistant, mais également d’accéder d’une simple pression à Netflix ou Prime Audio.

Le Mi TV Stick de Xiaomi sera commercialisé à compter du 20 juillet 2020 au prix de 39,99 €. Il est par ailleurs possible de le précommander sur le site de Cdiscount dès aujourd’hui et profiter d’un prix préférentiel de 29,99 €.

Mi Curved Gaming Monitor 34”

Xiaomi ne s’arrête pas en si bon chemin et vient également de dévoiler un écran pour les plus gamers. Le Mi Curved Gaming Monitor 34″ est, comme son nom l’indique, un écran incurvé, qui offre une définition WQHD de 3440 x 1440 pixels en 21:9. Offrant une courbure d’écran de 1500R et profitant d’un taux de rafraichissement de 144 Hz, il profite d’un temps de réponse de 4 ms : de quoi jouer dans de très bonnes conditions, même si on a déjà vu des écrans offrant un taux de réponse inférieure à 1 ou 2 ms. Mais c’est surtout par son prix que le Mi Curved Gaming Monitor 34″ devrait parvenir à se faire une place dans le monde pourtant bien surchargé des écrans de gamer. Officiellement commercialisé à 499,99 €, l’appareil profite d’un prix de lancement de 399,99 €.

Mi Smart Band 5

La nouvelle version du bracelet connecté de Xiaomi arrive enfin en France. L’accessoire sera commercialisé au prix de 49,99 € dès le 22 juillet. Si vous le précommandez dès à présent, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 15 €. L’offre démarre le 15 juillet pour se terminer le 22 juillet prochain.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic

Le constructeur chinois a décidément fait le plein d’annonces en cette période estivale, puisqu’il vient également d’officialiser ses nouveaux écouteurs, les Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Disponibles en blanc uniquement, ces écouteurs sans fil offrent 5 heures d’écoute non-stop. Si cette autonomie peut sembler un peu légère, leur étui permet en réalité d’atteindre les 20 heures d’écoute,puisqu’il permet de recharger les petits accessoires jusqu’à 3 fois. Les Mi True Wireless Earphones 2 Basic sont commercialisés dès à présent au prix de 49,99 €. Notez qu’il s’agit d’une opération spéciale qui a lieu du 15 au 22 juillet, leur prix étant vraisemblablement amené à changer au delà.

Redmi 9C NFC et Redmi 9A

Enfin, après cette déferlante d’annonces, Xiaomi a aussi présenté l’arrivée de deux nouveaux smartphones : les Redmi 9C NFC et Redmi 9A. Profitant d’un écran de 6,53″ et d’une batterie de 5000 mAh, le Redmi 9C NFC palpite à l’aide d’un MediaTek Helio G35. Il dispose d’un triple capteur photo arrère. Le Redmi 9C sera commercialisé dans deux éditions : l’une est nantie de 2 Go de RAM, de 32 Go d’espace de stockage et s’affiche au prix de 129,90 €. La seconde version, qui profite de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage, est quant à elle commercialisée 149,90 €. Notez que, malgré son faible prix, le smartphone est équipé d’un capteur d'empreinte sous l’écran.

Le Redmi 9A est un smartphone qui jouit lui aussi d’un écran de 6,53″ et d’une batterie de 500 mAh. Côté processeur, on trouve un MediaTek Helio G25 et un capteur arrière de 13 MP. Pas de capteur d'empreinte sous l’écran, en revanche. L’appareil est vendu 119,90 € et sera disponible à la fin du mois en France.