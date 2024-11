Meta va traquer les adolescents qui mentent sur leur âge sur les réseaux sociaux

Meta, la maison-mère d'Instagram, a dévoilé plus de détails sur sa stratégie visant à identifier les adolescents qui mentent sur leur âge sur le réseau social. La plupart ne pourront plus passer à travers les filets de la modération.

Dès l'année prochaine, l'entreprise a annoncé qu’elle lancera un « outil de classification des adultes », un logiciel d'intelligence artificielle chargé de repérer les utilisateurs de moins de 18 ans et de leur appliquer automatiquement les paramètres de confidentialité les plus restrictifs.

Selon Allison Hartnett, la directrice de la gestion des produits jeunesse et impact social chez Meta, ce système s'appuiera sur des indicateurs tels que les comptes suivis et le contenu régulièrement consulté par l'utilisateur. S'il soupçonne quelqu'un d'être mineur, l'outil basculera son compte sur le profil réservé aux adolescents, indépendamment de l'âge déclaré sur le profil.

Lire également – Facebook : voici comment interdire à Meta de vous suivre à la trace

Meta ne veut plus laisser les mineurs mentir sur leur âge

Meta avait déjà annoncé en septembre vouloir utiliser l'IA pour identifier les utilisateurs mentant sur leur âge, lors du lancement des comptes « ado » sur Instagram. Ces derniers bénéficient de paramètres de confidentialité plus stricts, comme le passage automatique en mode privé et l'interdiction de communiquer avec des inconnus.

Cependant, la société n'a pas encore révélé la fiabilité de son outil de classification des adultes. Elle indique travailler sur un processus permettant aux utilisateurs mal identifiés de faire appel de cette décision.

Par ailleurs, Meta demandera aux ados qui tenteraient de modifier manuellement leur âge de prouver leur identité, en uploadant une pièce d'identité officielle ou en partageant une vidéo d'eux-mêmes. L'entreprise s'appuiera également sur l'analyse des ID des appareils pour mieux détecter les nouveaux comptes créés.

Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans les efforts plus larges de Meta pour rendre plus difficile le mensonge sur l'âge sur Instagram. Le groupe, avec Google et TikTok, a récemment échoué à convaincre un juge fédéral américain de rejeter des poursuites l'accusant de ne pas avoir suffisamment protégé les jeunes utilisateurs des effets néfastes des réseaux sociaux. Il devient donc plus qu’urgent pour l’entreprise de trouver de nouvelles stratégies pour faire respecter les règles en vigueur. Le but étant bien sûr de mieux protéger les mineurs face aux contenus sensibles.