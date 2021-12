Meta : le groupe Facebook désigné « pire entreprise » de l’année 2021

Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook, a été élue « la pire entreprise de 2021 » dans les résultats d'une enquête d'audience menée par Yahoo Finance. Il semblerait qu’elle dérange beaucoup les internautes.

Chaque année, en décembre, Yahoo! Finance sélectionne une « entreprise de l'année » en tenant compte de paramètres tels que la performance du marché et d'autres réalisations, et c’est Microsoft qui a remporté le titre en 2021. Cependant, Yahoo! Finance sélectionne également la « pire entreprise de l'année » sur la base d'enquêtes menées auprès du public sur une entreprise qui les a le plus dérangés.

L'enquête ouverte, qui a été réalisée sur Survey Monkey via la page d'accueil de Yahoo! Finance du 4 au 5 décembre, a reçu un total de 1 541 réponses. C’est finalement Meta, le nouveau nom du groupe Facebook, qui a été désignée pire entreprise de l’année 2021, avec 8% des votes. On peut d’ailleurs noter que le géant des réseaux sociaux a reçu 50 % de votes de plus que la deuxième, Alibaba, la société chinoise de commerce électronique.

Facebook n’est pas très appréciée des internautes

Les internautes ayant voté pour Meta ont fait savoir qu’ils détestaient tout particulièrement la censure, l’impact d’Instagram sur la santé mentale et les problèmes relatifs à la vie privée. Nous avions également appris grâce à la lanceuse d'alerte à l'origine des récentes révélations sur les effets pervers d'Instagram sur la santé mentale des adolescents que Facebook encourageait les discours haineux sur ses plateformes pour faire du profit.

Bien que le résultat de l'enquête ne soit pas en faveur de Facebook, 30 % des participants ont estimé que l'entreprise pouvait « se racheter ». Parmi les moyens suggérés par les gens, on retrouve par exemple « reconnaître et s'excuser pour ce qu'elle a fait » et « faire don d'un montant important de ses bénéfices à une fondation pour aider à réparer les dommages causés aux mineurs ».

Facebook s'est récemment rebaptisé Meta et Mark Zuckerberg a déclaré qu'il s'agissait du début d'une nouvelle direction. Instagram a notamment lancé une nouvelle fonctionnalité « Take a Break » qui vise à protéger la santé mentale des ados.

