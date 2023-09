Facebook, Instagram : cette fonction très pratique pourrait disparaître bientôt

Sans annonce officielle préalable, un utilisateur d'Instagram a été averti d'un changement majeur dans la messagerie de l'application. Il concerne aussi Facebook et devrait entrer en vigueur très bientôt.



En plus d'être des réseaux sociaux, Facebook et Instagram sont devenus au fil du temps des messageries instantanées à part entière. Des utilisateurs s'en servent d'ailleurs uniquement pour ça : communiquer avec leurs amis présents sur les plates-formes. En 2020, Meta introduisait une fonction bien utile : la possibilité de discuter sur l'une ou l'autre des applications en utilisant les deux indifféremment. Quelqu'un vous envoie un message depuis Instagram ? Ouvrez Facebook et lisez-le avant d'y répondre.

Très pratique au quotidien puisque l'accès aux deux messageries se fait depuis un seul réseau social. La fonctionnalité donne une homogénéité à l'écosystème de Meta, mais il semblerait que l'entreprise souhaite revenir en arrière pour des raisons encore inconnues. En ouvrant une conversation Instragram, Alessandro Paluzzi, développeur mobile et leaker fiable, voit s'afficher un message annonçant ni plus ni moins que la fin des conversations croisées.

Les messageries Facebook et Instagram pourraient perdre cette fonction utile très bientôt

Sur la capture d'écran qu'il partage sur X (Twitter), on peut lire : “Après la mi-octobre, vous ne pourrez plus discuter avec vos amis Facebook sur Instagram, cette conversation passera donc en lecture seule. Démarrez une nouvelle conversation sur Messenger ou Facebook pour continuer celle-ci”. L'avertissement a le mérite d'être clair, mais il risque de décevoir de nombreuses personnes. Si la suppression annoncée se généralise, ce sera une régression dans le fonctionnement des messageries des deux plates-formes.

Lire aussi – Meta pourrait bien vous débarrasser des pubs sur Facebook, à condition de payer

Meta n'a fait aucune annonce officielle pour le moment. La décision est d'autant plus étonnante que la firme semble plutôt vouloir faire évoluer ses produits, comme avec l'arrivée de la supervision parentale sur Messenger et Instagram. Certains pensent que la cause est à chercher du côté des régulations mises en place par l'Europe, qui a d'ailleurs imposé le fil chronologique sur les réseaux sociaux de la société. Quoi qu'il en soit, la date prévue étant la mi-octobre, il ne faudra pas attendre longtemps avant d'obtenir une explication.