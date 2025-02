Mercedes prédit la fin des designers automobiles, voici quand l’IA prendra leur place

L’intelligence artificielle pourrait bientôt remplacer les designers automobiles. C’est ce qu’affirme Gorden Wagener, chef du design chez Mercedes-Benz, qui estime que dans quelques années, les voitures seront entièrement conçues par des algorithmes.

Depuis toujours, le design automobile repose sur la créativité humaine. Des icônes comme Pininfarina, Giugiaro ou Ian Callum ont marqué l’histoire avec des modèles intemporels. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle s’impose dans la création visuelle et commence à jouer un rôle clé dans l’industrie automobile. Son utilisation permet d’accélérer le processus de conception et de multiplier les propositions de design en un temps record.

Gorden Wagener, directeur du design chez Mercedes-Benz, est convaincu que l’intelligence artificielle va bouleverser l’industrie. Selon lui, d’ici dix ans, les voitures seront presque entièrement conçues par des algorithmes. Il estime même que son propre successeur pourrait être une machine, bien moins coûteuse qu’un designer humain.

Mercedes utilise déjà des IA avancées, inspirées de modèles comme ChatGPT ou Imagen 3 de Google, pour générer rapidement des concepts et des variantes de design. Ces outils permettent d’explorer en quelques secondes des dizaines d’idées, là où une équipe humaine mettrait plusieurs jours. Cette rapidité et cette efficacité transforment la manière dont les constructeurs conçoivent leurs futurs véhicules.

Mercedes veut laisser l’IA prendre le contrôle du design automobile

L’intérêt des constructeurs pour l’IA repose sur des critères économiques et productifs. Une intelligence artificielle ne demande ni salaire, ni congés, et peut créer des centaines de croquis en quelques heures. En analysant des milliers de modèles existants, elle optimise les formes pour améliorer l’aérodynamisme, l’efficacité énergétique et la rentabilité. Google et d’autres entreprises appliquent déjà ces technologies pour générer des concepts artistiques ultra-réalistes, et l’industrie automobile suit cette tendance. Mercedes envisage un avenir où les logiciels de conception pourront intégrer directement les contraintes techniques et industrielles dès les premières esquisses, réduisant ainsi les délais de production.

Gorden Wagener reconnaît toutefois les limites actuelles de l’IA dans ce domaine. « On obtient 99 % de choses inutilisables, mais 1 % est très prometteur, et l’IA progresse chaque jour », explique-t-il. Mercedes estime que l’IA ne remplacera pas totalement les designers, mais leur rôle deviendra secondaire. Les designers humains pourraient se concentrer sur les choix esthétiques finaux et l’optimisation des détails, tandis que le programme s’occuperait des aspects techniques et fonctionnels.

Source : abcnews