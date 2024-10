IA : ce générateur d’images méconnu est le plus puissant qui existe et vous pouvez l’essayer gratuitement

Bien moins médiatique que Midjourney ou Dall-E, ce générateur d'images IA est pourtant le meilleur du marché à l'heure actuelle. Il est disponible gratuitement dès maintenant.

Créer une image ou une photo à partir d'un simple texte est possible depuis pas mal de temps déjà. Il suffit de se tourner vers l'une des nombreuses intelligences artificielles spécialement conçues pour ça. Spontanément, on pense à Midjourney ou Dall-E, intégré à Windows 11 via l'assistant Copilot. Ce sont deux excellents générateurs et sûrement ceux vers lesquels vous vous tournez quand vous avez besoin d'un tel service. Mais saviez-vous qu'ils ont un concurrent meilleur qu'eux ?

Sans faire de vague, un petit nouveau vient de se lancer. Il est apparu sur Internet il y a peu sous le nom de Red Panda (panda roux, d'où l'illustration de cet article). Aujourd'hui, il est disponible officiellement et en profite pour changer de nom : Recraft V3. Le générateur est actuellement en tête du classement Artificial Analysis Text to Image Model. Il se base sur les choix des utilisateurs : confrontés à 2 images créées par deux IA différentes, ils indiquent celle qu'ils préfèrent. Midjourney est 5e à titre de comparaison.

Comment essayer Recraft V3, ce générateur d'images plus performant que Midjourney et Dall-E

Cliquez sur le bouton situé plus bas pour accéder au site de Recraft V3. Vous devez ensuite créer un compte et répondre à des questions en cliquant sur les réponses (dans quel but utilisez-vous le service, êtes-vous débutant dans la génération d'images par IA…). L'offre gratuite donne droit à 50 crédits par jour, sachant qu'une génération simple en coûte 1 ou 2.

De notre côté, nous avons indiqué être totalement débutant. Sur l'interface principale, vous pouvez voir qu'à droite se trouve une colonne avec différents tutoriels. Cliquez sur la croix pour la faire disparaitre le cas échéant.

Dans la zone de texte sur la gauche, tapez votre requête. Notez que même si le site est en anglais, vous pouvez écrire en français sans problème. Après quelques tests, nous avons constaté que les résultats étaient satisfaisants, mais que les styles indiqués étaient rarement respectés. Par exemple, l'image du panda roux devait être rendue “dans le style des films d'animation 3D Pixar“. Recraft V3 est cependant très prometteur, d'autant qu'il est le premier à proposer la génération d'image de n'importe quelle taille et de texte de n'importe quelle longueur.