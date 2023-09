Même le Pictionary intègre désormais une IA, on ne l’avait pas vu venir

Mattel a annoncé le lancement le 2 octobre prochain du premier jeu de société plateau avec une intelligence artificielle : le Pictionary. Dans cette nouvelle version, les joueurs collaboreront en équipe contre l’IA, qui devra quant à elle deviner ce que ces derniers ont dessiné.

Les prochaines années seront indéniablement placées sous le signe de l’intelligence artificielle et chaque jour nous le rappelle un peu plus. Alors plus de la moitié de la population se méfie désormais fortement de cette technologie, les marques et entreprises du monde entier continuent de l’implémenter dans leurs produits et services. Jusqu’à, parfois, obtenir des résultats quelque peu inattendus.

On imagine sans trop de mal, par exemple, que vous ne pensiez pas voir un jour un jeu de société reposer sur l’intelligence artificielle. Précisons d’ailleurs que l’on parle ici d’un jeu plateau, et non d’un jeu vidéo. C’est pourtant bien le nouveau projet de Mattel, précurseur dans le milieu, qui vient d’annoncer le lancement d’une toute nouvelle version de son célèbre Pictionary. Vous l’aurez compris, l’un des joueurs ne sera pas fait de chair et d’os.

Mattel lance une version IA du Pictionary, ah bon ?

La grande nouveauté de cette nouvelle édition est donc le déroulement même d’une partie. Plutôt que de jouer l’un contre l’autre, les joueurs font désormais équipe contre l’intelligence artificielle. Tout comme une partie traditionnelle, les participants reçoivent une carte avec un indice, qu’ils doivent ensuite dessiner sur leur propre pancarte. Le croquis est alors analysé par l’IA sur un smartphone, qui devra deviner de quoi il s’agit.

Le but du jeu est ainsi de prévoir si l’IA sera capable ou non d’identifier le dessin. Si vous trouvez l’œuvre de votre voisin trop approximative pour que l’IA comprenne de quoi il s’agit et qu’effectivement, celle-ci se trompe, vous remportez la partie — et inversement. Cette nouvelle édition sera disponible le 2 octobre pour 25 dollars. Elle sera livrée avec 4 pancartes, des crayons et un stand pour le smartphone. Nous ne savons pas encore si celle-ci sera commercialisée en France ou non.