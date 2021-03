Quelles sont les meilleures applications de rencontre en 2021 ?

Les applications de rencontre sur mobile sont légion, mais toutes ne se valent pas. Découvrez celle qui vous correspond le mieux en fonction de vos besoins, vos envies et vos critères de recherche.

Les services mettant en relation des personnes cherchant l'amour ou une simple passade existent quasiment depuis les débuts d'internet. L'offre s'est considérablement enrichie et bon nombre de ces plateformes ont développé une application mobile. Il en existe des dizaines, voire des centaines, des plus généralistes aux plus spécialisées. Nous avons sélectionné celles qui nous semblent les plus intéressantes. Notre liste est variée pour couvrir une vaste étendue de besoins. Alors, sur quelle application allez-vous commencer à draguer ?

Les meilleures applications de rencontre généralistes

Sur ces services, tous les profils se côtoient. Vous pouvez aussi bien tomber sur de potentiels partenaires qui cherchent une aventure sérieuse avant tout que sur des utilisateurs qui ne sont intéressés que par un coup d'un soir.

Tinder

Tinder est devenu un véritable phénomène de pop culture et le symbole de l'ubérisation de l'amour et du sexe. L'application a popularisé le principe du swipe (balayage) vers la gauche ou vers la droite pour signifier que l'on est intéressé par un profil d'utilisateur. Elle mise clairement plus sur la quantité que la qualité. On arrive souvent à des situations dans lesquelles on n'engage même pas de conversation après un “match”, et de nombreux profils sont inactifs.

Tinder fut 100% gratuit à ses débuts puis a ajouté au fur et à mesure des fonctionnalités payantes, puis un abonnement. Du coup, les utilisateurs gratuits sont désavantagés par rapport à ceux qui passent à la caisse. Reste que Tinder propose une interface attractive et que l'on y trouve de nombreux et différents profils. Une bonne option si vous n'avez pas bien défini vos besoins et vos critères de recherche.

Lovoo

Lovoo repose sur un système similaire à Tinder en matière de “match”, mais ajoute une fonction de chat vidéo qui permet d'aller plus loin que les simples messages texte avant une rencontre IRL. C'est l'outil idéal si vous préférez échanger en vidéo avec les contacts que vous avez validés et les nostalgiques de chatroulette. Il est même possible de créer une présentation vidéo à intégrer au profil pour se démarquer des autres et attirer l'attention de ses conquêtes.

Format vidéo oblige, le public de Lovoo est plutôt jeune, vous aurez peut-être du mal à trouver des profils dans des tranches d'âges plus élevées. Le chat vidéo est aussi un risque à l'exhibitionnisme, mais le phénomène reste limité.

AdopteUnMec

Le service français AdopteUnMec est notamment plébiscité par les femmes, car ce sont elles qui ont le pouvoir sur cette plateforme. Les hommes ne peuvent que signaler leur intérêt pour les femmes avec lesquelles ils veulent échanger, ensuite, ce sont à elles de décider si elles ouvrent la discussion. Elles peuvent aussi bien sûr faire le premier pas en mettant un profil dans leur panier.

Conséquence : la concurrence peut être rude sur AdopteUnMec. Mais il s'agit d'une référence du secteur en France, avec un très grand nombre d'inscrits, dont une proportion plus grande de femmes que chez d'autres applications.

Happn

Happn est une application de rencontre française qui pousse plus loin que les autres le concept de géolocalisation. Ici, le système ne pourra vous proposer des profils qui sont véritablement à proximité. Mieux, il fait en sorte de mettre en contact les personnes qui ont déjà pu se croiser : dans les transports, dans la rue, à une soirée… Si vous fréquentez les mêmes endroits, voilà déjà des points en commun à exploiter. L'application vous informe justement des endroits où vous avez croisé la personne.

Parmi les autres fonctionnalités, on retrouve les appels visio pour converser en vidéo, un système de certification des profils, et des filtres de préférence. Pour plus de tranquillité, vous ne pouvez pas être contacté par un profil que vous n'avez pas vous-même validé, comme sur d'autres plateformes. Un concept qui limite les possibilités certes, mais qui fait aussi sa force : Happn est plus sélectif que Tinder ou d'autres et nous sommes plus à même d'être intéressés par les profils présentés.

Les meilleures applications pour trouver l'amour

Certaines applications sont spécialisées dans les rencontres ayant pour objectif de construire une relation sérieuse. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver l'amour via une application de rencontre plus généraliste comme AdopteUnMec, mais ces services permettent de faire un premier tri et de ne pas perdre de temps avec des utilisateurs qui ne chercheraient que des histoires sans lendemain.

Once

L'application européenne Once se focalise sur les rencontres pouvant déboucher sur une relation sérieuse. Et pour ce faire, il prend le revers d'applis populaires comme Tinder, qui misent sur la quantité plutôt que la qualité en limitant les interactions avec les autres profils. Pas de swipe et de consultation de profils à la chaîne ici, Once envoie chaque jour une seule et unique proposition de profil à ses utilisateurs. La personne que vous recevez se voit quant à elle proposer votre profil. Si chacun aime le profil de l’autre, le match a lieu et vous pouvez commencer à discuter.

Une très bonne option si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à la recherche d'un partenaire et que vous ne voulez pas multiplier les discussions stériles, mais plutôt vous concentrer sur les profils qui semblent valoir la peine de s'y attarder. Once est compatible aussi bien pour les hétérosexuels que pour les homosexuels.

Meetic

Vous avez forcément déjà entendu parler de Meetic, le service de rencontres français est dans le paysage du web depuis 20 ans maintenant. L'application mobile n'est pas des plus ergonomiques quand on la compare à ce que propose la concurrence, mais reste fonctionnelle. L'inscription en soi est gratuite, mais il faut payer un abonnement pour débloquer les fonctionnalités, même de base. Ne comptez pas l'utiliser sans payer, et les tarifs ne sont pas donnés.

Malgré ce modèle économique, le nombre d'abonnés reste élevé et on constate une bonne variété de profils, cherchant généralement des rencontres sérieuses. Des événements, soirées et ateliers entre membres sont également organisés dans les grandes villes pour faciliter les rencontres. Là encore, il faut passer à la caisse pour participer. Meetic est donc plutôt réservé aux personnes prêtes à consacrer un budget conséquent à la recherche de l'amour.

eDarling

Comme Meetic, eDarling est un service de rencontre dit premium dont l'accès aux principales fonctionnalités est payant. Un très long test de personnalité est à remplir lors de l'inscription, dont les informations servent à l'algorithme pour vous mettre en relation avec des personnes qu'il estime compatibles avec votre recherche.

La plateforme est fiable et les utilisateurs qui s'y trouvent cherchent avant tout des relations sérieuses. Une option à envisager si l'on est très fermé sur le profil recherché. Forcément, vous tomberez souvent sur des profils qui se ressemblent avec cette manière de faire.

Waiter

Waiter est basé sur une philosophie similaire à Once : limiter les interactions pour ne pas trop perdre de temps et être sûr de s'engager à fond dans une conversation une fois qu'on a matché. En fonction des affinités et de la géolocalisation, l'application propose trois profils par jour, et il n'est possible d'en sélectionner qu'un. Celui que nous avons choisi doit également opter pour nous pour que les options de chat s'ouvrent.

Un concept vraiment intéressant, qui se démarque par l'absence de swipe à outrance, et gratuit pour tous. Pour ne pas passer des dizaines de minutes par jour à vérifier des profils, Waiter est une bonne solution, recommandée notamment pour les gens qui cherchent une relation sérieuse.

Les meilleures applications plan cul / coup d'un soir

Certains services sont plus réputés pour mettre en relation des personnes qui veulent seulement une aventure sans lendemain. Qu'il s'agisse d'un coup d'un soir, de trouver un plan cul plus ou moins régulier, ou un couple échangiste, vous pourriez trouver votre bonheur avec la sélection ci-dessous.

A noter que de nombreuses plateformes portées uniquement sur le sexe ne sont disponibles que via un site internet et n'ont pas d'application. Elles ne sont donc pas intégrées dans ce dossier, mais sachez que vous pouvez accéder à la version web via un navigateur sur mobile. L'expérience utilisateur ne sera pas géniale, mais c'est une possibilité. Parmi les services de ce genre, nous avons par exemple : Erotilink, Jacquie et Michel Plan Cul, Easyflirt ou encore Adult Friend Finder.

Grindr

Grindr est très spécifique dans le public ciblé. L'application a été conçue pour les homosexuels, les bisexuels et les transsexuels qui s'identifient comme un homme. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette description, passez votre chemin, ce service n'est pas fait pour vous. Grindr fait office de précurseur puisque c'est elle qui a introduit en premier avec succès le principe du swipe, des années avant la création de Tinder. Pour le fonctionnement, on est sur le même modèle que Tinder.

Grindr est très utilisé dans la communauté gay, ce ne sont pas les profils qui manquent et le choix est pléthorique. Il est possible de rencontrer le grand amour sur l'application, mais la majorité des utilisateurs vont plutôt chercher des rapports sexuels d'un soir sans intention de poursuivre une relation ensuite. Certaines fonctions pratiques comme le swipe sont réservées à la version premium, mais il est possible de trouver des partenaires sans payer.

Gleeden

Gleeden est spécialisé dans les rencontres extra-conjugales et met en relation des personnes qui sont mariées ou déjà en couple. Forcément, n'attendez rien de sérieux sur cette application, il ne s'agit pas de briser des relations, mais seulement de s'octroyer des moments de plaisir en dehors du cadre du foyer.

Fonctionnalités de sécurité et d'anonymat sont proposées pour utiliser Gleeden en toute discrétion. Il est possible de créer un album de photos privées accessible seulement aux membres de son choix. Autrement, les options sont somme toute classiques. L'application est très intéressante pour les femmes puisqu'elle est gratuite pour la gent féminine. Les hommes par contre doivent payer.

Télécharger Gleeden sur le Play Store