Mars dévoile son passé volcanique étonnant sur de nouvelles images

Mars continue de révéler ses secrets grâce aux photos d’une sonde européenne. Une nouvelle série d’images montre un paysage volcanique impressionnant. Ce relief pourrait contenir les traces d’une activité très ancienne.

Mars attire l’attention depuis l’Antiquité. Visible à l’œil nu, sa teinte rougeâtre lui a valu le surnom de planète rouge. Aujourd’hui, elle reste au cœur des grandes missions spatiales. Les scientifiques y cherchent des indices d’eau, des traces de vie ancienne et des éléments pour mieux comprendre la formation des planètes rocheuses. Chaque mission envoyée sur place ou en orbite permet d’affiner notre connaissance de ce monde si proche, et pourtant si différent de la Terre.

Depuis 2003, la sonde Mars Express de l’Agence spatiale européenne (ESA) cartographie la planète en haute résolution. Elle a déjà révélé des canyons géants, des volcans éteints, des calottes glacées et d’anciens lits de rivières. Cette fois, l’ESA publie une nouvelle série d’images qui dévoilent un terrain volcanique dans la région d’Acheron Fossae, au nord de la planète. Cette zone montre des signes d’une activité géologique intense survenue il y a plusieurs milliards d’années.

Mars révèle des failles géantes et d’anciens volcans dans la région d’Acheron Fossae

Sur l’un des clichés, on distingue une faille gigantesque… Elle est longue de 800 kilomètres. Ce type de formation, appelée graben, résulte d’un effondrement de terrain lié à des tensions internes dans la croûte. À proximité, les scientifiques pensent que des coulées de lave issues du volcan Alba Mons ont façonné une plaine lisse visible au centre de l’image. La zone conserve aussi les traces d’un ancien cratère d’impact, témoignant d’un passé violent.

Une autre image montre la topographie de la région, avec un code couleur révélant les différences d’altitude. Les zones les plus basses apparaissent en bleu, les plus hautes en blanc et rouge. Trois dômes coniques, de plusieurs kilomètres de haut, indiquent une activité volcanique ancienne. Ils sont traversés par des fissures profondes, preuve que la surface s’est fracturée après leur formation. Ces observations renforcent l’idée que Mars a connu une activité géologique intense, bien plus variée qu’on ne l’imaginait.

Source : ESA