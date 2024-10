Les nouvelles fonctions anti-vol d’Android arrivent, votre smartphone est-t-il compatible ?

Les nouveaux systèmes anti-vol Android dévoilés par Google en mai 2024 sont en cours de déploiement. Tous les smartphones n'y auront pas droit cela dit. Vérifiez si le vôtre fait partie de la liste.

En plus d'être une véritable plaie, le vol de smartphone ne vous laisse pas de répit. Qu'on vous l'arrache de la main alors que vous téléphonez dans la rue, que quelqu'un le subtilise dans votre sac ou votre poche de pantalon, peu importe : il faut réagir vite pour sécuriser ses données personnelles. Android embarque déjà le système Google Find My, qui permet de localiser l'appareil dérobé. Il sera bientôt rejoint par des options bien pratiques.

Lors de la Google I/O de mai dernier, la firme de Mountain View a présenté 3 nouveautés destinées à protéger encore plus votre mobile des vols. Toutes ont le même but : verrouiller votre téléphone le plus rapidement possible.

La 1re se sert de différents capteurs pour déterminer si “quelqu'un prend brusquement votre téléphone et s'enfuit“. La 2e se déclenche “si quelqu'un vole [votre mobile] et désactive Internet pour empêcher le suivi de localisation“. Enfin, la 3e permet le verrouillage depuis le site Localiser mon appareil avec votre numéro de téléphone uniquement.

Voici les smartphones qui ont droit aux nouvelles options anti-vol d'Android

Toutes ces nouveautés seront regroupées dans Paramètres > Google (ou Services Google) > onglet Tous les services puis Protection contre le vol sous Sécurité des appareils et sécurité personnelle. Vous pourrez alors choisir celle(s) que vous souhaitez activer et accéder à des explications sur leur fonctionnement. Le déploiement a commencé et plusieurs utilisateurs ont reçu l'une ou l'autre des 3 options, voire toutes.

Les premiers témoignages proviennent des États-Unis en majorité, mais également d'Angleterre ou d'ailleurs dans le monde. Impossible de dire combien de temps cela prendra pour arriver en France, mais une chose est sûre : beaucoup y auront droit. Cela passera par une mise à jour des services Google Play sur tous les smartphone sous Android 10 ou plus. Si vous êtes impatient, vous pouvez toujours vous inscrire au programme bêta des services Google Play et télécharger la dernière version en avance.