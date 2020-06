Malware Android : ces 47 applications du Play Store sont à désinstaller de toute urgence

Sur Android, 47 applications populaires cachent un malware. Elles totalisent plus de 15 millions de téléchargements sur le Play Store et inondent les smartphones des victimes de publicités envahissantes. On vous donne leur liste complète.

Les malwares en question et leur mode de fonctionnement ont été découverts par des chercheuses de la société de sécurité Avast. Au nombre de 47, ces applications d’apparence inoffensive se cachent derrière des jeux populaires. Leur mode de fonctionnement est assez pernicieux et s’apparente à celui des chevaux de Troie. Une fois installées, elles inondent les smartphones des victimes de publicités intrusives.

Google est très strict sur les règles de diffusion de publicités dans les applications du Play Store. Ces dernières ne peuvent afficher des annonces que lorsqu’elles sont ouvertes, avec un encadrement précis de la durée et de la récurrence. Seulement, certaines applications malveillantes choisissent de briser toutes les règles et tombent ainsi dans la catégorie des malwares publicitaires ou adwares.

Dans le cas d’espèces, les 47 applications pointées du doigt diffusent des publicités dans différents menus des smartphones Android et même à l’intérieur d’autres applications. Le genre de publicités que Google qualifie d’hors contexte. Avast explique par ailleurs que toutes les applications identifiées ont l’habileté de cacher leur icône qui devient invisible sur l’écran d’accueil et dans le tiroir d’applications d’Android.

17 des 47 applications sont encore disponibles sur le Play Store

Avast affirme avoir collaboré avec Google sur le coup. La firme de Mountain View a déjà supprimé bon nombre des applications concernées du Play Store, mais 17 d’entre elles sont encore disponibles sur la boutique, notent les chercheurs qui invitent les utilisateurs à rester vigilants. Vous pouvez découvrir en fin d’article la liste des 47 applications concernées ainsi que leur nombre de téléchargements.

Si l’une de ces applications est installée sur votre smartphone, il va falloir la désinstaller manuellement en vous rendant dans les Paramètres d’Android > Applications. Enfin, Pour éviter ce genre de malware, Avast recommande de toujours faire attention aux notes et aux commentaires de chaque application avant de l’installer. Les retours des utilisateurs sont généralement négatifs.

De plus, les développeurs qui proposent ce genre d’applications utilisent plusieurs comptes et ne publient qu’une seule application à la fois sur chaque profil afin d’échapper à une identification facile. Faites donc attention au profil du développeur au moment de télécharger une appli.