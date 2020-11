macOS Big Sur : attention, la mise à jour détraque de nombreux MacBook Pro !

L'installation de macOS Big Sur sur certains MacBook Pro anciens (circa 2013 et 2014) provoque un bug fatal qui bloque le système au point de le rendre totalement inutilisable. Les clients touchés expliquent qu'il n'est même pas possible d'accéder à la réinstallation du système.

A en croire de nombreux témoignages sur les forums Apple et Reddit l'installation de macOS Big Sur sur certains modèles de MacBook Pro est une très mauvaise idée. Certaines machines rencontrent en effet un bug fatal lorsque l'on tente d'y installer la mise à jour. L'écran de leur ordinateur devient noir, et le mac semble bloqué.

Les utilisateurs touchés expliquent avoir tenté de reprendre le contrôle sur leur ordinateur de diverses manières, mais apparemment, une fois que l'écran devient noir, il n'est plus possible de faire quoi que ce soit sur la machine. Y compris réinstaller macOS Catalina en attendant que Apple ne pousse une version patchée de Big Sur.

macOS Big Sur tue certains MacBook Pro anciens

A ce stade, on ne connaît pas les raisons techniques exactes du problème, ni quels sont exactement les modèles affectés. Néanmoins, on peut d'emblée relever que la plupart des utilisateurs touchés disent avoir un MacBook Pro 13″ millésime 2013 ou mi-2014. Ce qui ne signifie pas que d'autres modèles plus récents 15″ et 16″ ne sont pas eux aussi touchés par le problème.

Pour l'heure, Apple n'a pas reconnu officiellement le problème. Un utilisateur explique néanmoins, après avoir contacté le service clients Apple, que la firme propose de programmer une réparation dans un Apple Store. Il semble de toutes les manières qu'en raison de la nature du problème, il soit impossible de régler cette erreur fatale à distance.

Disponible depuis la semaine dernière, macOS Big Sur est censé être compatible avec les iMac modèles dès 2014, iMac Pro dès 2017, Mac Pro dès 2013, Mac Mini dès 2014, MacBook dès 2015, MacBook Air dès 2013 et MacBook Pro dès 2013. C'est aussi la première version de macOS conçue pour les macs ARM équipés de la nouvelle puce M1.

Au rang des nouveautés macOS Big Sur change le design pour le rapprocher de iOS et iPadOS. Safari a également subi un profond lifting, de même que iMessage dont l'offre de fonctionnalités rattrape désormais les versions iPhone et iPad.

