L’utilisation des commandes vocales sur les Pixel Buds change complètement, voici comment les configurer

Google a modifié la manière d'activer « Hey Google » sur ses écouteurs Pixel Buds. La société impose désormais une nouvelle méthode qui va unifier les paramètres de l'Assistant vocal sur les appareils connectés.

Les assistants vocaux ont radicalement changé la manière dont nous interagissons avec notre environnement numérique. Grâce à des commandes simples comme « Hey Google », il est possible de lancer des recherches, mais aussi de gérer des tâches ou de contrôler des appareils domestiques. Cette fonctionnalité, qui est très pratique, était jusque-là activable indépendamment sur les Pixel Buds, même si elle était désactivée sur le téléphone.

Ce n’est plus le cas. Google a récemment modifié la manière d’activer « Hey Google » sur les Pixel Buds et les autres casques compatibles avec Google Assistant. Désormais, si vous souhaitez utiliser cette commande sur vos écouteurs, il faudra qu’elle soit également activée sur votre téléphone ou votre tablette Android. Cette nouvelle règle unifie les paramètres d'activation qui rendent impossible l’utilisation de cet assistant uniquement via les écouteurs.

Google modifie la gestion des commandes vocales sur les Pixel Buds

Avec ce changement, Google simplifie la gestion de l'activation de « Hey Google » en centralisant les paramètres sur un seul appareil. Désormais, il suffit d'activer ou de désactiver cette fonction directement depuis les paramètres de votre téléphone Android pour que cela s’applique également aux Pixel Buds et autres écouteurs compatibles.

Cette approche évite de devoir configurer chaque appareil séparément et garantit une synchronisation plus fluide entre le téléphone et les accessoires connectés. En unifiant les commandes vocales, Google améliore la cohérence de l’utilisation de l’Assistant sur l’ensemble de ses produits.

Par ailleurs, Google a également renommé les paramètres de l’Assistant dans les écouteurs, qui s’appellent désormais « Assistant digital ». Ce changement prépare le terrain pour de nouvelles fonctionnalités, comme l’arrivée de Gemini sur les Pixel Buds Pro 2. Ces ajustements visent à offrir aux utilisateurs une interaction plus cohérente entre leurs différents appareils tout en réduisant les risques de confusion dans la gestion des commandes vocales.

Source : Support Google