L’IA Gemini s’invite dans la barre d’adresse de Google Chrome, voici comment l’utiliser dès maintenant

Google simplifie l'accès à son assistant intelligent Gemini en l'intégrant directement dans la barre d'adresse de Chrome. Désormais, plus besoin de visiter son site dédié pour bénéficier de l'aide de l'IA.

Gemini est l'intelligence artificielle développée par Google, conçue pour offrir une assistance personnalisée et intuitive dans de nombreuses applications. Récemment, la société a lancé les “Gems”, des assistants virtuels personnalisables qui permettent aux utilisateurs de créer leur propre IA spécialisée pour des tâches spécifiques. Que ce soit pour gérer vos emails, vous aider dans la programmation, ou encore pour vous accompagner dans vos projets personnels, cet assistant s'impose comme un outil central dans l'écosystème de l’entreprise. Présente dans Google Docs, Gmail, et même sur les appareils mobiles, elle continue de se déployer pour faciliter le quotidien des utilisateurs.

Google vient de franchir une nouvelle étape en intégrant directement Gemini à son navigateur. Désormais, les utilisateurs peuvent interagir avec l'IA en tapant simplement “@gemini” dans la barre d'adresse. Cette mise à jour, disponible dans la version 128.0.6613.113 de Chrome, permet d'accéder rapidement aux services de l’assistant sans avoir à quitter la page en cours. Il suffit de saisir une question ou une requête, et elle fournit des réponses directement dans le navigateur.

Voici comment utiliser Gemini dans Google Chrome

L'utilisation de Gemini dans Chrome est simple et directe. Pour commencer une conversation avec l'IA, il suffit de taper “@” dans la barre d'adresse, puis de sélectionner “Chat with Gemini” parmi les options proposées. Ensuite, vous pouvez saisir votre question ou requête, et obtenir une réponse en temps réel. Cela peut être particulièrement utile pour des tâches complexes, comme planifier un voyage ou apprendre un nouveau sujet, sans avoir à naviguer entre différentes pages.

L'intégration de Gemini dans Chrome n'est qu'un début, car Google prévoit de rendre cette IA encore plus omniprésente. Bientôt, elle pourra gérer vos appels, messages, et notifications sur des applications comme WhatsApp et Google Messages. Elle pourrait donc bientôt lire vos messages, répondre à vos contacts, et passer des appels par simple commande vocale. Avec ces nouvelles fonctionnalités, cette intelligence artificielle s'apprête à devenir un outil central sur Android en s'intégrant profondément pour simplifier de plus en plus d'aspects de votre vie numérique.