L’une des prochaines Apple Watch risque bien de sauver encore plus de vies grâce à cette nouveauté très attendue

Apple prépare l'arrivée d'une nouvelle génération d'Apple Watch SE et Ultra, avec en particulier une nouveauté majeure sur le modèle le plus cher. De quoi permettre à la montre d'être toujours capable de contacter les secours, même lorsqu'aucun réseau cellulaire n'est disponible.

Du nouveau serait en approche sur les Apple Watch – avec un changement particulièrement interessant sur le modèle Ultra. La firme à la pomme préparerait l'arrivée d'une nouveauté très attendue par les utilisateurs. Surtout ceux qui s'adonnent à la randonnée, ou sont adeptes d'activités dans des zones reculées.

Après les iPhone, la firme semble en effet passe d'ajouter la connectivité satellite directement dans l'Apple Watch Ultra à en croire le réputé Mark Gurman, cité par nos confrères de PhoneArena. La fonction permettra ainsi à la montre de rester capable de contacter les secours là où il n'y a aucune réception.

La connectivité satellite serait enfin sur le point d'arriver dans les Apple Watch Ultra

Les services d'urgence auront alors accès à votre localisation GPS, permettant un sauvetage rapide si cela est nécessaire. Ce qui pourrait littéralement changer le cours d'une situation désespérée et faire la différence entre la vie et la mort dans de nombreux cas.

Le modèle Ultra était dès le départ la variante pressentie pour proposer cette nouveauté. Il faut dire que l'autonomie du modèle actuel, l'Apple Watch Ultra 2, est déjà la plus longue du lineup avec jusqu'à 72 heures entre les recharges. La montre est par ailleurs proposée avec un boîtier renforcé, plus résistant aux chocs et autres risques accidentels.

Mais il y en aurait aussi, à croire Mark Gurman pour les clients au budget serré. L'Apple Watch SE serait enfin sur le point de bénéficier d'une mise à jour après trois ans d'attente. On a hélas peu d'informations précises sur les changements à venir. Même si on peut parier que la montre aura une puce plus rapide, une meilleure autonomie.

Et qu'elle adoptera peut être aussi un design légèrement différent. La concurrence, de plus en plus rude sur le segment, semble en tout cas enfin parvenir à forcer Apple à un calendrier plus serré. Si l'info se confirme, l'Apple Watch Ultra 3 pourrait d'ailleurs bien s'imposer comme la première montre grand public du marché à intégrer cette connectivité satellite – si un concurrent ne double pas la marque entre temps.

Car pour le moment, on ne sait toujours pas à quelle date ou horizon la marque annoncera ces montres. Même si l'apparition de ces nouvelles indiscrétions suggère que ce n'est probablement plus qu'une question de mois voire de semaines.