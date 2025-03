Google Docs vous fait gagner un temps précieux grâce à cette nouveauté bien pratique

Google Docs intègre les résumés de documents générés par IA, une fonction bien utile pour ne pas avoir à lire un projet collaboratif, des notes de réunion ou des documents techniques en entier.

L'IA générative continue de s'inviter dans les produits et services Google. On vous a déjà rapporté que Gemini peut désormais transformer vos Google Docs en podcasts. Cette fois, la firme américaine annonce l'intégration d'une fonction de création de résumé de documents par IA dans Google Docs. Bien entendu, c'est Gemini qui alimente cette nouveauté qui devrait s'avérer bien pratique pour certains usages.

L'intérêt le plus évident est pour le travail collaboratif et le suivi de projet. Au lieu de prendre connaissance de tout le document, les collaborateurs qui le découvrent peuvent s'appuyer sur ce résumé généré par IA pour obtenir l'essentiel des informations sans perdre trop de temps. Google souligne que cette fonction se montre aussi particulièrement utile pour résumer en un rien de temps des documents techniques, des notes de réunion, des documents stratégiques, ou encore des briefs marketing.

Les résumés par IA débarquent sur Google Docs

La génération de résumé par IA fonctionne à partir des blocs de construction introduits dans Google Docs l'année dernière. Au sein de votre bloc, allez dans Insertion > Modules > Résumé IA ou tapez simplement @résumé pour générer le résumé par IA, que vous pouvez ensuite modifier et intégrer à votre document. Une option d'actualisation permet de mettre à jour le résumé lorsque vous modifiez le contenu de votre document.

Pour l'instant, cette nouvelle fonctionnalité n'est pas disponible pour tous les utilisateurs. Comme bon nombre des fonctions d'IA générative pour sa suite de bureautique, Google la réserve à ses clients Workspace. Il faut être abonné Business Standard et Plus, Entreprise Standard et Plus, Google One AI Premium, Gemini Education ou Gemini Education Premium, Gemini Business ou Gemini Enterprise (ces deux derniers ne sont plus disponibles pour les nouveaux utilisateurs) pour en bénéficier.

Le déploiement a commencé le 17 mars 2025 et sera progressif. Google prévoit de le terminer d'ici au 7 avril 2025. Si vous êtes éligibles, mais que vous n'avez pas encore accès aux résumés par IA de Google Docs, vous n'avez qu'à patienter quelques jours pour voir apparaître l'option dans votre espace de travail.