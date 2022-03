L’UE veut des batteries amovibles dans les smartphones, Elon Musk défie Vladimir Poutine, le récap

L’Union européenne veut forcer les fabricants de smartphones à utiliser des batteries amovibles dans leurs appareils, Elon Musk défie Vladimir Poutine en duel pour l’Ukraine, Microsoft pourrait ajouter de la pub dans l’explorateur de fichier de Windows 11, c’est le récap.

L’Europe envisage de forcer la main aux fabricants de smartphones pour qu’ils utilisent des batteries amovibles, dans le but d’allonger la durée de vie de leurs produits électroniques et éviter les déchets. Sur Twitter, Elon Musk a publié un message assez provocateur, puisqu’il défie le président russe Vladimir Poutine dans un combat « d’homme à homme ». Malheureusement pour les utilisateurs de Windows 11, Microsoft serait sur le point d’ajouter de la pub dans l’explorateur de fichier. On vous résume toute l’actualité qu’il ne fallait pas manquer pour la journée du mardi 15 mars 2022.

L’explorateur de fichier de Windows 11 bientôt truffé de pubs ?

Dans la build 22572 de Windows 11, les Insiders ont découvert des bandeaux promotionnels dans l’explorateur de fichiers. Sur ces derniers, on peut voir des liens de téléchargement vers des applications de Microsoft. Il semblerait que la publicité soit assez contextualisée, puisqu’elle se trouve toujours aux endroits les plus adéquats pour l’utilisateur.

Elon Musk veut défier Vladimir Poutine en duel pour l’Ukraine

Comme à son habitude sur Twitter, Elon Musk est très provocateur. Dans un nouveau tweet, le PDG de Tesla a déclaré : « Je défie par la présente Vladimir Poutine en combat singulier. L'enjeu est l'Ukraine. Acceptez-vous ce combat ? ». On doute que la demande d’Elon Musk soit très sérieuse, étant donné ses importantes douleurs au dos et la ceinture noire de Vladimir Poutine au judo.

L’Union européenne veut faire revenir les batteries amovibles sur les smartphones

L’obsolescence programmée et les déchets électroniques font partie des plus gros problèmes du marché de la téléphonie, c’est pourquoi l’Union européenne envisage de forcer les fabricants de téléphones à utiliser des batteries amovibles dans leurs appareils. Le Parlement recommande que la batterie de “tous les appareils électroniques grand public et les moyens de transport légers” soit facilement remplaçable. Si la mesure venait à être adoptée, les fabricants pourraient bien devoir se plier à cette nouvelle règle à partir de 2026.

