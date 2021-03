LiquidVPN : une plainte accuse le VPN d’encourager le piratage

LiquidVPN, un service de VPN basé aux Etats-Unis, est dans le viseur de plusieurs sociétés de production. Les ayant droit accusent le service d'avoir sciemment encouragé ses utilisateurs à télécharger illégalement des séries et des films sur des sites pirates. D'après la plainte déposée, de nombreux abonnés de LiquidVPN sont coupables de piratage.

Ce 4 mars 2021, Voltage Holdings, Millennium Funding et Hunter Killer Productions, trois sociétés de production de séries et de films, ont déposé une plainte contre LiquidVPN devant un tribunal fédéral de Floride. Dans le détail, la plainte vise 1707 Management, la maison mère de LiquidVPN, et son propriétaire, Charles Muszynski.

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, la plainte accuse le service de VPN payant d'être responsable du piratage massif de plusieurs films, dont I Feel Pretty, Shock and Awe, Automata, Survivor et Hunter Killer. Ces productions mettent notamment en scène Amy Schumer, Gary Oldman et Woody Harrelson.

Un service de VPN est accusé d'avoir poussé ses utilisateurs vers des sites pirates

Les ayant droit estiment que LiquidVPN a publiquement encouragé les internautes à pirater des films sur des sites illégaux. Sur son site web, le service américain a décrit LiquidVPN comme un moyen d'échapper aux autorités. “LiquidVPN fait activement la promotion de son service dans le but de pirater des films, y compris de contrefaire les œuvres des ayant droit” accuse la plainte. Le VPN aurait d'ailleurs déclaré à plusieurs reprises sur son site : “nous sommes le meilleur VPN pour les torrents et le partage de fichiers P2P”. Le nom d'un célèbre site de torrents aurait même été cité : The Pirate Bay.

“Expérimentez tout ce que Popcorn Time a à offrir aux États-Unis et au Royaume-Uni, à l'exception des risques. Pourquoi risquer une plainte de votre FAI, des menaces et des peines de prison pour regarder en streaming votre émission de télévision préférée ?” aurait vanté LiquidVPN sur son site web officiel. Le VPN évoque à nouveau plusieurs services pirates, dont Popcorn Time. Véritable Netflix pirate, Popcorn Time est un client Bitorrent qui se distingue par son interface soignée.

La plainte réclame une injonction visant à mettre un terme aux activités de LiquidVPN. Les sociétés de production réclament aussi des dommages et interêts à la société. Enfin, Voltage Holdings, Millennium Funding et Hunter Killer Productions ont aussi déposé une plainte à l'encontre des utilisateurs ayant téléchargé illégalement des films pour violation directe du droit d'auteur. Pour l'heure, on ignore si cette attaque en justice va aboutir.

Source : The Hollywood Reporter