La moitié des Français font leurs achats avec leur smartphone

La moitié des Français font du shopping en ligne en utilisant leur smartphone, révèle une étude. Malgré la période de confinement, de plus en plus d'internautes passent par leur téléphone pour réaliser leurs achats. Malheureusement, l'écran tactile des smartphones risque de les pousser à dépenser plus.

D'après une étude d'OpinionWay, une entreprise de sondages politiques et d'études marketing française, un Français sur deux (48%) utilise son téléphone portable pour faire du shopping en ligne. Dans le cadre de cette étude, OpinionWay a interrogé un échantillon de 1001 personnes représentatif de la population française fin du mois de janvier 2021.

Néanmoins, notez que l'ordinateur reste l'outil préféré des Français pour réaliser leurs achats en ligne. Malgré l'essor du smartphone, 75% des sondés préfèrent toujours leur PC pour faire du shopping, loin devant la tablette (25%) et l'enceinte connectée type Amazon Alexa, Google Home ou HomePod.

Sur le même sujet : Les Français achètent leur smartphone à un prix moyen de 420 euros

14% des Français font du shopping en ligne sur smartphone au travail

D'après l'étude, les Français font du shopping sur mobile un peu partout. Ils sont notamment 24% à faire des achats sur smartphone depuis la chambre. 18% expliquent passer le temps dans les transports en commun en faisant du shopping. Enfin, 14% admettent faire du shopping en ligne via smartphone sur leur lieu de travail.Plus cocasse, on notera que 13% des Français avouent faire du shopping sur leur smartphone lorsqu'ils sont aux toilettes. Selon l'étude, 23% des achats via smartphone sont enregistrés entre 15h et 19h, la période de la journée la plus propice aux dépenses en ligne.

“Malgré la période de confinement , où les gens se déplaçaient moins”, le smartphone est de plus en plus utilisé, note Mike Hadjadj, le fondateur du site Iloveretail, et partenaire d'OpinionWay dans le cadre de l'étude.Enfin, Amazon, Décathlon et Jeff de Bruges sont les trois sites de e-commerce offrant la meilleure expérience d'achat en ligne sur smartphone. On ne s'étonnera évidemment pas de trouver Amazon, leader du e-commerce, en tête de liste.

Attention, un consommateur est plus enclin à s'offrir des biens de luxe en ligne via un smartphone ou une tablette que via un laptop ou un ordinateur, met en garde une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de British Columbia. L'écran tactile aurait tendance à encourager les dépenses.

Source : OpinionWay