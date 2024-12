L’iPhone SE 4 promet un design révolutionnaire et des fonctionnalités inédites

Apple prépare un iPhone SE 4 totalement repensé, attendu pour le printemps 2025. Avec un design modernisé et des améliorations significatives, ce modèle promet d’être le plus ambitieux de sa gamme.

L’iPhone SE a toujours été perçu comme une alternative abordable, combinant un design éprouvé avec des performances modernes. Cependant, depuis trois ans, son apparence, héritée de l’iPhone 8, commence à dater. Apple semble enfin prêt à tourner cette page avec l’iPhone SE 4. Ce nouveau modèle devrait adopter un design proche de l’iPhone 14, avec un écran OLED de 6,1 pouces, des bords plats et la reconnaissance faciale Face ID, marquant une rupture avec le bouton Home et Touch ID des générations précédentes.

Cette modernisation s’accompagnera de nombreuses améliorations techniques. L’iPhone SE 4 devrait intégrer l’appareil photo de 48 MP des modèles récents qui offre des performances bien supérieures au capteur 12 MP des versions précédentes. La caméra frontale passera également à 12 MP pour des selfies plus détaillés. En termes de puissance, le processeur A18 Bionic, couplé à un modem 5G conçu par Apple, garantit un fonctionnement rapide et fluide. Ce dernier constitue une étape clé pour la marque, qui réduit sa dépendance à Qualcomm et potentiellement les coûts de production à long terme.

Apple repense complètement l’iPhone SE pour 2024

Par ailleurs, ce modèle sera compatible avec l’USB-C, une évolution imposée par les nouvelles normes européennes en vigueur depuis le 28 décembre 2024. Ce port universel, déjà adopté sur l’iPhone 15, est une avancée pratique pour les utilisateurs qui leur permet de charger leurs appareils avec un seul type de câble. Bien que cette mise à jour ait un impact limité sur son fonctionnement global, elle symbolise un tournant pour Apple, qui uniformise sa gamme au niveau mondial tout en répondant aux exigences écologiques et légales.

Enfin, le prix de l’iPhone SE 4 reste à confirmer, mais une hausse semble inévitable. À son lancement, l’iPhone SE 3 était proposé à 529 euros, mais son design et ses composants étaient basés sur un modèle vieux de cinq ans. En adoptant le châssis et les technologies de l’iPhone 14, plus récents et plus coûteux, ce nouveau modèle pourrait atteindre les 599 euros en France. Malgré cette augmentation, il resterait une option attrayante pour les utilisateurs cherchant un iPhone performant et modernisé à un tarif plus accessible que les modèles premium.