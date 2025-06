Apple a trouvé la solution pour augmenter l’autonomie des iPhone, et ça n’implique pas la capacité de la batterie

Pour préserver l'autonomie de son futur iPhone Air, Apple aurait l'idée de passer à un écran LTPO3, plus économe en énergie.

Cette année, Apple devrait lancer un tout nouveau modèle d'iPhone, au design fin et léger, remplaçant l'iPhone Plus. En attendant son nom officiel, on l'appelle iPhone Air. L'un des défis que va rencontrer la firme californienne avec cet appareil est de parvenir à lui offrir une autonomie suffisante, alors que la taille de la batterie sera nécessairement réduite. C'est d'ailleurs l'un des reproches que l'on a adressés au Galaxy S25 Edge dans notre test. Le smartphone de Samsung se distingue lui aussi par sa finesse extrême, et son endurance en a fortement pâti.

On sait qu'Apple est capable d'optimiser ses dispositifs aux petits oignons pour limiter leur consommation énergétique, et donc ne pas trop tirer sur la batterie. L'une des dernières idées du constructeur serait de recourir à une technologie d'écran OLED plus avancée pour réduire l'impact de l'affichage sur l'autonomie.

Un écran LTPO3 pour l'iPhone 18 Air ?

D'après le média coréen The Elec, Apple considérerait d'intégrer à l'iPhone Air un écran LTPO3. L'entreprise n'est pas étrangère à ce type d'affichage, puisqu'elle l'utilise déjà pour ses Apple Watch Series 10. Le test concluant sur ses montres connectées pourrait mener à une arrivée de cette technologie sur les iPhone.

Les écrans LTPO (oxyde polycristallin à basse température) sont composés de millions de semi-conducteurs d'oxyde dans les transistors de commutation et de commande, qui contrôlent les pixels. On retrouve deux types de ces commutateurs. L'un est rapide, mais énergivore, l'autre plus lent, mais économe en énergie. Les écrans LPTO2 privilégient les performances à la consommation énergétique. Les écrans LPTO3 remplacent des commutateurs rapides par d'autres moins gourmands en énergie, contribuant à réduire les besoins de l'iPhone, et donc améliorer son autonomie.

Tous les iPhone 17 devraient embarquer un écran LTPO2, y compris le modèle Air. Mais dès l'année prochaine, l'iPhone 18 Air pourrait être équipé d'un écran LTPO3. Le défi pour Apple sera de trouver un compromis entre efficacité énergétique et performances, pour que l'utilisateur ne se rende pas compte que l'écran de son mobile n'est pas agréable à utiliser qu'attendu.