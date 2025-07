L’iPhone 17 pourrait enfin obtenir cette fonction disponible sur les smartphones Samsung depuis 2013

Il va y avoir du nouveau côté photo et vidéo avec l'iPhone 17. Apple rattraperait notamment son retard sur une fonctionnalité qui existe depuis bien longtemps sur Android.

Si l'iPhone peut être surpassé en photo par les meilleurs smartphones Android, les appareils d'Apple sont inégalables en matière de qualité et de fonctionnalités liées à la vidéo. Mais pourtant, il manque une option essentielle aux iPhone depuis des années : un mode vlog natif permettant de filmer à la fois avec la caméra arrière et la caméra frontale. Celui-ci permettrait de créer plus facilement des contenus pour les réseaux sociaux ou YouTube. Actuellement, il faut passer par une application tierce pour capturer des images avec deux capteurs à la fois.

Un manque d'autant plus étonnant qu'une telle fonctionnalité existe depuis bien longtemps sur Android. Il y a quelques années, on se souvient que la marque Honor avait basé une bonne partie de la communication pour promouvoir ses nouveaux modèles sur son mode vlog. Si on remonte encore plus loin, le Galaxy S4 de Samsung, sorti en 2013, disposait déjà d'une telle fonctionnalité, comme le rappelle PhoneArena. Déjà à l'époque, il était possible de personnaliser la taille et la forme du retour vidéo pour la caméra selfie, l'action filmée par le capteur principal occupant l'espace principal.

Un zoom optique x8 ?

Cette anomalie pourrait bientôt être résolue. Apple lancerait aux côtés des iPhone 17 une nouvelle application professionnelle (ou une refonte majeure de Final Cut Camera), qui proposerait justement cette possibilité. La firme s'est rendue compte que de nombreux utilisateurs avaient recours à des apps tierces pour l'appareil photo et veut rapatrier ses utilisateurs au sein de son propre écosystème. L'appli Appareil Photo native ne devrait par contre pas offrir cette fonctionnalité. Il n'est pas encore clair si cette app sera réservée aux iPhone 17 Pro, ou aussi ouverte aux autres modèles d'iPhone 17, voire à d'anciens iPhone.

En outre, un deuxième bouton de contrôle de l'appareil photo pourrait faire son apparition sur cette génération. Il serait situé sur une partie supérieure de la tranche, alors que l'actuel est positionné en bas. Un téléobjectif opérant à plusieurs focales et allant jusqu'à un zoom optique x8 pourrait aussi équiper les iPhone 17 Pro.