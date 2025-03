L’iPhone 16e révèle une batterie plus grande, ce démontage nous dévoile tous les secrets du smartphone pas cher d’Apple

L’iPhone 16e vient de passer entre les mains d’iFixit pour un démontage complet. Ce modèle cache plusieurs surprises sous son châssis, dont un modem inédit conçu par Apple et une batterie plus imposante. Mais malgré ces avancées, sa réparabilité reste un point de friction.

Les démontages d’iFixit permettent de mieux comprendre les choix techniques des fabricants. Chaque année, Apple introduit de nouveaux composants sans en dévoiler tous les détails, obligeant les experts à analyser l’intérieur de ses appareils. L’iPhone 16e, considéré comme l’alternative abordable de la gamme, révèle plusieurs surprises, notamment un modem inédit conçu par la marque.

En ouvrant l’iPhone 16e, iFixit a découvert un composant totalement inédit : le modem C1, conçu directement par Apple. Jusqu’à présent, la marque utilisait des modems Qualcomm pour assurer la connexion aux réseaux mobiles. Avec ce modèle, elle franchit une nouvelle étape vers l’indépendance. Gravé en 4 nm, il est censé améliorer la vitesse et la stabilité du réseau, même si certains éléments techniques, comme les transceivers encore gravés en 7 nm, restent proches des anciennes générations. Ce choix pourrait impacter la consommation d’énergie, mais la société semble avancer progressivement vers une solution maison complète.

iFixit démonte l’iPhone 16e et confirme la présence d’une batterie plus grande

Le démontage confirme également la présence d’une batterie de 4 016 mAh (15,55 Wh), soit une capacité bien supérieure aux modèles précédents. Elle dépasse ainsi celle de l’iPhone 16 (3 561 mAh) et même de l’iPhone 16 Pro (3 582 mAh). Cette augmentation est rendue possible grâce à l’espace libéré par l’unique capteur photo arrière. Ce choix technique semble porter ses fruits, car des tests ont montré qu’il tient environ une heure de plus que le modèle standard en usage intensif. Il s’approche même de l’endurance de l’iPhone 16 Pro Max, pourtant doté d’une batterie bien plus grande (4 685 mAh).

Malgré ces avancées, iFixit pointe plusieurs problèmes de réparabilité. Accéder au port USB-C reste une tâche complexe, nécessitant de démonter tous les composants internes. Cependant, Apple introduit quelques améliorations, comme la suppression de certaines restrictions logicielles sur les réparations et l’ajout d’un support métallique pour protéger un câble flexible. Avec 8 Go de RAM et la puce A18, l’iPhone 16e se positionne comme un modèle performant et optimisé pour Apple Intelligence, mais il reste difficile à réparer sans l’aide du fabricant.