L’iPhone 15 abandonne le tiroir carte SIM, le Nothing Phone 2 est certifié, c’est le récap

Apple pourrait abandonner le tiroir à carte SIM sur l'iPhone 15, le Nothing Phone 2 apparaît dans une première certification, et Microsoft corrige une terrible faille de sécurité sur l'outil de capture d'écran, c'est le récap des actus du lundi 27 mars 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android, iOS et du high-tech sur Phonandroid ce lundi 27 mars 2023 ? Tout d'abord, nous avons évoqué dans nos colonnes la cyberattaque qui a touché le site de l'Assemblée nationale. En effet, le portail web de l'Hémicycle a été visé par un groupe de pirates russes. Via une attaque DDoS, le collectif est parvenu à mettre hors-service le site de l'institution française.

Dans le reste de l'actu, nous avons également relayé une autre information capitale : le départ potentiel d'Oppo et OnePlus du marché français. Dans la foulée, les constructeurs concernés ont déclaré qu'ils ne comptaient pas quitter le marché européen. Plus de peur que de mal, pour l'instant en tout cas. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois actualités principales de ce lundi 27 mars 2023.

Apple pourrait abandonner le tiroir à carte SIM sur l'iPhone 15

D'après nos confrères de MacRumors, Apple pourrait adopter l'e-Sim sur l'ensemble des iPhone 15. Tirant de fait un trait définitif sur le tiroir à carte SIM sur sa prochaine génération de smartphone. En soi, cette hypothèse n'est pas saugrenue, l'e-SIM étant disponible sur tous les iPhone 14 lancés aux Etats-Unis.

Pour en savoir plus : L’iPhone 15 abandonnerait le tiroir à carte SIM au profit de l’eSIM

Le lancement du Nothing 2 est-il plus proche qu'on ne le pense ? L'apparition du smartphone de Carl Pei dans une première certification le confirme. Quoi qu'il en soit, le constructeur a déjà vendu la mèche en promettant un lancement durant l'année 2023.

Pour en savoir plus : Le Nothing Phone 2 apparaît dans une première certification, son lancement approche à grands pas

Microsoft vient de faire une entorse à son calendrier de déploiement des mises à jour en diffusant un correctif en urgence ce lundi. Son objectif ? Colmater une faille de sécurité plutôt dangereuse de l'outil de capture d'écran. Cette vulnérabilité permet en effet à un pirate de reconstituer les images capturées par vos soins et d'y extraire certaines données sensibles.

Pour en savoir plus : Windows 10 et 11 – installez vite ce correctif de sécurité si vous voulez éviter l’aCropalypse