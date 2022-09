L’iPhone 14 Pro devrait avoir une batterie conséquente et proposer un mode always-on-display

Les iPhone 14 seront présentés dans quelques jours et ils pourraient avoir une batterie plus conséquente que les modèles précédents. Une amélioration due à l’ajout du mode always-on-display dans les modèles Pro.

Cette semaine, Apple tiendra sa traditionnelle keynote de rentrée pour dévoiler ses nouveaux iPhone. Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max devraient, selon Bloomberg, bénéficier de plus grosses batteries qu’auparavant.

Bloomberg ne donne pas de chiffres précis, mais indique qu’Apple va muscler son jeu sur ce segment. Une manière de proposer une bien meilleure autonomie à l’utilisateur, mais aussi de supporter la présence d’un mode always-on-display.

Les iPhone 14 Pro devraient embarquer un mode AOD

En effet, les modèles d’iPhone 14 Pro (et seulement les Pro) devraient embarquer cette innovation. Présent dans le monde d’Android depuis des années déjà, le mode always-on-display permet d’afficher constamment des informations à l’écran, comme l’heure ou les notification lorsque votre smartphone est verrouillé.

Le mode AOD de l’iPhone 14 Pro devrait adopter un fonctionnement similaire mais avec un petit twist. En effet, certains fonds d’écrans devraient bénéficier d’une version sombre pour s’afficher en mode AOD. Ainsi, votre dalle ne se contentera pas seulement de mettre en avant des infos importantes. Une utilisation étrange, mais pourquoi pas. Nous en saurons plus sur ce que veut faire Apple lors de la keynote.

Ce mode est permis par la présence d’une dalle OLED. Par ailleurs, l’iPhone 14 Pro proposerait un taux de rafraîchissement dynamique descendant jusqu’à 1Hz, contre 10Hz pour le modèle précédent. Là encore, Apple reste dans l’amélioration, et non dans la révolution.

La keynote dédiée aux iPhone 14 est prévue pour le mercredi 7 septembre. Si tout se passe bien, le constructeur y dévoilera l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max (ou Plus), l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. On remarque l’absence de modèle Mini cette année. Devant les faibles ventes et le désintérêt du public pour les petits affichages, la firme de Cupertino aurait décidé de laisser tomber et de se concentrer sur ses quatre autres modèles. D’autres produits, comme une nouvelle Apple Watch ou les AirProds Pro 2, devraient aussi être de la partie lors de la conférence.

Bien évidemment, nous couvrirons la keynote en temps réel pour vous partager les nouveautés présentées.