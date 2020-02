L’inventeur du copier-coller, Larry Tesler, est mort

Larry Tesler, l’informaticien qui a inventé la commande « copier-coller », vient de décéder à l’âge de 74 ans. Employé chez Xeros dans les années 1970, l’homme a mis au point de nombreuses commandes populaires afin de faciliter la vie des utilisateurs. Il a aussi fait un passage remarqué chez Apple.

Lawrence Gordon Tesler, dit Larry Tesler, est mort le dimanche 16 février 2020 dans sa résidence californienne, rapportent nos confrères du New York Times. Quelques jours après son décès, son ancien employeur Xerox lui a rendu un bref hommage dans un communiqué. « Votre journée de travail est plus facile grâce à ses idées révolutionnaires » remarque Xerox sur Twitter.

Diplômé de l’université de Stanford dans la Silicon Valley, Larry Tesler travaillait comme chercheur pour Xerox dans les années 70. Spécialisé dans les interactions entre les humains et les machines, l’informaticien a inventé les commandes informatiques « copier-coller » et « couper-coller ». Cette combinaison de touches permet de déplacer ou de dupliquer des éléments sans devoir passer par des étapes fastidieuses. Pour mettre au point les commandes, Larry Tesler s’est inspiré des conseils promulgués par sa secrétaire et par une technique antérieure à l’apparition des ordinateurs. Pour dupliquer un texte, il fallait alors l’imprimer et le fixer avec du papier adhésif.

Au cours de son passage chez Xeros, l’informaticien a aussi mis au point le concept de « what you see is what you get » dans le cadre de son travail sur le traitement de texte. Selon Tesler, l’écran d’un ordinateur doit absolument refléter ce qui apparaitra à l’impression du document. « Chez Xerox, il a beaucoup insisté pour que les choses soient plus simples pour tous les utilisateurs » explique David Liddle, ancien collègue de Tesler chez Xeros, au New York Times.

Lire également : l’inventeur du mot de passe Fernando Corbató est mort

Une invention popularisée par Apple

En 1980, Steve Jobs, PDG d’Apple, a débauché Larry Tesler de chez Xerox. Chez Apple, l’informaticien a participé à la conception des ordinateurs Lisa (1983) et Macintosh (1984). En phase avec la philosophie de Steve Jobs, l’homme a naturellement intégré des commandes comme « copier-coller » et « couper-coller » aux deux ordinateurs. Tesler est resté 17 années chez Apple en tant que chef scientifique avant de rejoindre Amazon, puis Yahoo. Depuis 2009, il travaillait comme consultant indépendant.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon — Xerox (@Xerox) February 19, 2020

Source : New York Times