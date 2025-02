L’intérieur du futur SUV de Xiaomi se dévoile avec ces clichés espions, préparez vous au grand luxe et à de la sportivité

Le Xiaomi YU7 continue de se dévoiler avant son lancement. De nouvelles photos espions montrent un habitacle au design futuriste qui mêle technologies avancées et finitions haut de gamme. Ce SUV semble prêt à rivaliser avec les modèles les plus premium du marché.

Le marché des SUV électriques ne cesse d’évoluer, avec des constructeurs cherchant à innover aussi bien sur le design que sur les technologies embarquées. Xiaomi, déjà bien implanté avec sa berline électrique SU7, prépare son premier modèle dans cette categorie : le YU7. Alors que son autonomie et ses performances avaient déjà fuité, ce sont désormais des photos espions de son intérieur qui viennent d’apparaître en ligne.

Ces clichés montrent un habitacle résolument moderne et sportif. Xiaomi a misé sur un cockpit épuré, intégrant un affichage tête haute panoramique (PHUD) en lieu et place du tableau de bord classique. Ce système projette directement les informations essentielles sur le pare-brise, permettant au conducteur de garder les yeux sur la route. Au centre, un écran flottant, légèrement plus compact que celui de la SU7, offre une interface fluide sous HyperOS, optimisée pour une connectivité avancée avec l’écosystème Xiaomi.

L’intérieur du Xiaomi YU7 allie sportivité et technologies de pointe

L’ambiance sportive est renforcée par un volant à méplat, habillé d’Alcantara et de carbone, avec des commandes physiques pour un accès rapide aux fonctionnalités essentielles. Un bouton rouge “Boost Mode” est aussi présent, dédié à une conduite plus dynamique. Xiaomi a opté pour des matériaux haut de gamme, avec une sellerie bi-ton en cuir rouge et blanc, qui ajoute une touche luxueuse à l’ensemble.

L’habitacle se veut aussi pratique et confortable. Le siège conducteur dispose d’un repose-jambes électrique, tandis que l’empattement de 3 000 mm garantit un espace généreux pour les passagers arrière. Les équipements modernes ne manquent pas, avec des chargeurs sans fil et des poignées de porte électroniques.

L’aspect technologique du YU7 se confirme avec un LiDAR intégré discrètement sur le toit, laissant entendre que le SUV bénéficiera d’un système de conduite assistée avancé. Côté design extérieur, on aperçoit quelques éléments distinctifs comme un toit panoramique, des poignées rétractables et un feu arrière en U transparent accompagné d’un aileron actif.

Attendu pour juin 2025, le Xiaomi YU7 vise clairement le segment premium, rivalisant directement avec le Tesla Model Y. Son prix de départ est estimé à 250 000 yuans (environ 32 000 €). Ce SUV promet des performances solides avec une transmission intégrale 500 chevaux, une architecture 800V pour une recharge rapide, et une autonomie dépassant les 700 km. Xiaomi semble donc bien décidé à marquer le marché des SUV électriques avec un modèle aussi performant qu’élégant.

