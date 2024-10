L’interdiction totale des smartphones à l’école n’est pas pour tout de suite, le gouvernement recule

Anne Gretet, nouvelle ministre de l’Éducation nationale, n'est pas favorable à une interdiction des smartphones à l'école au niveau national. Elle revient donc sur l'annonce de sa prédécesseure qui prévoyait la confiscation des portables dans tous les établissements du territoire dès 2025.

Un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà ce que les partisans de l'interdiction des smartphones dans les établissements scolaires doivent se dire en ce moment. La question revient régulièrement sur le tapis et elle est loin d'être récente. En 2018 déjà, la mesure entre en vigueur dans les écoles et collèges. L'opinion n'a d'ailleurs rien contre puisque 82 % des français y sont favorables. Dans les faits cependant, les élèves continuent d'avoir leur portable sur eux, mais n'ont pas le droit de s'en servir en cours et pendant la récréation.

Cela fait donc des années que les rapports et propositions s'enchaînent. À la rentrée 2024, le gouvernement teste la “pause numérique” dans 200 établissements. Elle consiste à laisser son mobile à l'entrée et à le récupérer à la fin de la journée. Nicole Belloubet, alors ministre de l’Éducation nationale, annonce dans le même temps la généralisation du procédé en janvier 2025. Mais c'était sans compter sur le récent remaniement du gouvernement.

Pas d'interdiction nationale des smartphones à l'école finalement, il faudra faire autrement

Anne Genetet, successeure de Nicole Belloubet, n'a pas la même vision des choses. Interrogée à ce propos sur RTL, elle répond : “Je crois qu'il faut laisser une forme d'autonomie aux établissements. Vous avez des chefs d'établissement qui ont une réflexion sur l'interdiction du portable. Certains le font déposer à l'entrée, d'autres demandent qu'on ne s'en serve pas, je souhaite qu'on laisse une certaine autonomie“.

Il y a donc fort à parier que les smartphones ne seront pas interdits dans tous les collèges et écoles de France en 2025 comme prévu. Reste maintenant à savoir si ces derniers auront les moyens de mettre en place leur propre système, voire si certains expérimenteront d'autres méthodes qui ont fait leur preuves à l'étranger. Rappelons que selon le dernier rapport d'experts reçu par le président Emmanuel Macron, les enfants ne devraient pas posséder de mobile avant 13 ans, à l'école ou en dehors.