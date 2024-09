Linky : Enedis ne sait plus quoi faire face aux fraudeurs, ils sont maintenant des milliers

Enedis fait actuellement face à une recrudescence des fraudes sur son compteur Linky. D'après les dires du fournisseur d'énergie, ils sont aujourd'hui des milliers en France à bidouiller l'appareil pour falsifier leur consommation.

Depuis la démocratisation du Linky il y a quelques années, le compteur intelligent d'Enedis fait face à une défiance constante. Le fournisseur d'énergie doit tout d'abord composer avec des clients récalcitrants, qui depuis des années font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher son installation.

Pour l'heure, les détracteurs du Linky peuvent encore bloquer l'intervention d'Enedis en réalisant eux-même le relevé de leur compteur. Seulement, cette méthode ne suffira plus dès le 1er janvier 2025. A partir de l'année prochaine, Enedis pourra facturer les clients sans Linky, à hauteur de 64 euros par an.

Bidouiller son compteur Linky pour réduire ses factures

Mais ce qui nuit véritablement aux affaires du fournisseur d'énergie, ce sont bien les fraudeurs. Dans une récente déclaration officielle, la société s'inquiète justement de la recrudescence des trafics de compteur. Depuis quelques mois maintenant, des comptes spécialisés dans la modification illégale des Linky ont fleuri sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou Telegram.

En échange de quelques centaines d'euros, ces trafiquants s'engagent à bidouiller votre compteur pour y installer un système de dérivation. Cette opération, qui ne prend que quelques minutes, nécessite seulement un tournevis et des gants isolants. Une fois la manipulation terminée, Enedis n'est plus en mesure de consulter la consommation d'électricité du logement. Résultat, on peut facilement réduire sa facture jusqu'à 75 % !

Une pratique dangereuse et punie par la loi

En ces temps d'inflation et de hausse constante du coût de l'énergie, certains n'ont pas hésité longtemps avant de recourir à cette méthode illégale. Dans son communiqué, Enedis rappelle que cette pratique est extrêmement dangereuse : “La modification non conforme d'une installation électrique présente un risque sérieux pour la sécurité des biens et des personnes, tant pour les clients que pour les techniciens intervenant sur les installations”.

Au total et si l'on en croit les chiffres d'Enedis, plusieurs milliers de personnes en France volent actuellement de l'énergie en trafiquant leur compteur Linky. Précisons que cette pratique est considérée par la loi comme de “la soustraction frauduleuse d'énergie”. Et comme le stipule l'article 311-3 du Code pénal, les auteurs peuvent encourir des peines allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. En décembre 2023, deux hommes à la tête d'un réseau de trafics de compteur ont été arrêtés. Ils ont tous les deux écopés d'une peine de prison.

Source : La Dépêche