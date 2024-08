Linky : vous refusez toujours l’installation du compteur ? Voici la somme qui vous sera prélevée dès 2025

Dès la mi-2025, Enedis a décidé de déclarer la guerre aux récalcitrants du Linky. A partir de cette date, le fournisseur d'énergie prélèvera plusieurs dizaines d'euros par an aux consommateurs allergiques au compteur connecté. Déclarer soi-même sa consommation n'y changera rien.

Encore aujourd'hui, près de 4 millions de Français refusent toujours d'être équipés de Linky, le fameux compteur connecté d'Enedis. Toutefois et depuis le 1er janvier 2023, le fournisseur d'énergie a durci le ton face à ces récalcitrants. En effet, l'entreprise a obtenu le droit de prélever une indemnité, prévue pour financer les relevés de compteur.

Une manière comme une autre de mettre la pression aux détracteurs. Néanmoins, il est toujours possible de contourner cette mesure. Pour cause, il suffit de réaliser et de communiquer au moins une fois par an à Enedis un auto-relevé de sa consommation d'énergie pour ne pas être inquiété.

Seulement, Enedis l'avait annoncé : cette échappatoire prendra fin dès le 1er janvier 2025. Pierre (un nom d'emprunt), un habitant de la Haute-Garrone et un fervent détracteur du Linky, a reçu justement il y a quelques semaines un courrier de l'entreprise pour l'informer de la chose.

64 euros par an prélevé sur le compte des anti-Linky

Grâce à l'autorisation prodiguée par la Commission de régulation de l'énergie, Enedis se réserve le droit dès 2025 de taxer les consommateurs sans Linky. Voici ce qu'on peut lire dans la lettre adressée à ce Toulousain : “En outre, à partir de mi-2025, si votre logement est toujours équipé d'un compteur ancienne génération, vous serez systématiquement facturés de frais de relève”, écrit la compagnie.

Par ailleurs, elle précise que “cette facturation s'appliquera y compris en cas de transmission de vos index de consommation par vos soins”. En d'autres termes, fournir ses propres relevés n'y changera rien. Concrètement, de quelle somme parle-t-on ? 10,66 € hors taxe tous les deux mois, soit une facture de 64 € à l'année. Cerise sur les gâteaux, ces prélèvements seront maintenus jusqu'à la pose du Linky.

Bien entendu, Pierre ne compte pas déposer les armes pour autant. Il est déterminé à amener l'affaire devant les tribunaux s'il le faut. Il a d'ailleurs requis les conseils d'un avocat, puis transmis des copies de son courrier à l'UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs et d'autres organismes spécialisés dans la défense des droits des consommateurs. Il envisage également d'interpeller certains députés.

Source : France 3 Regions