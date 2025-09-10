Ligue1+ dans le viseur de l’UFC-Que Choisir pour des problèmes de souscription et d’interopérabilité

Ligue1+ séduit depuis son lancement, mais on constate toutefois quelques couacs techniques et d'interopérabilité entre les plateformes.

Le lancement de Ligue1+ est plutôt réussi après une année compliquée avec DAZN comme diffuseur du championnat de France de football. Mais certains consommateurs ont tout de même rencontré quelques déconvenues avec le service, notamment d'ordre technique. UFC-Que Choisir dénonce certaines restrictions imposées aux abonnés de la plateforme.

L'association de défense des consommateurs prend l'exemple d'un abonné Orange, qui a souscrit à Ligue1+ depuis l’application dédiée. Même s'il a payé l'offre complète à 14,99 euros par mois avec engagement, il n'a pas réussi à visionner la chaîne sur son téléviseur. Ses codes n'y sont pas reconnus, et il est aussi empêché de caster depuis son smartphone vers la TV à cause d'un blocage technique. Il est donc limité à regarder Ligue1+ sur mobile ou PC, comme s'il avait souscrit l'offre Ligue1+ pour les -26 ans ou mobile.

Ligue1+ doit améliorer l'interopérabilité

“Chaque distributeur (Amazon, Orange, SFR, Free, Ligue 1+ App, Bouygues, DAZN, etc.) gère sa propre base clients et ses propres identifiants. Pour que les abonnés puissent consommer le service depuis n’importe quelle application, il faudrait qu’ils se connectent à la plateforme OTT avec les identifiants fournis par un distributeur tiers. Mais la mise en place d’un tel lien technique relève de chaque distributeur”, explique la LFP auprès de l'UFC-Que Choisir.

“L’interopérabilité nécessite des développements de la part de la LFP et d’Orange, mais à date, ceux-ci n’ont pas été engagés”, précise de son côté Orange, qui refuse de prendre toute la responsabilité d'une telle situation. Ces limitations techniques, étonnantes en 2025, dégradent en tout cas l'expérience de certains utilisateurs. Il faut y réfléchir à deux fois avant de choisir la plateforme par laquelle s'abonner, entre le site ou l'appli officiels, et un FAI ou autre agrégateur comme Prime Video ou DAZN. Souscrivez bien à Ligue1+ depuis la plateforme par laquelle vous allez regarder les contenus.

L'organisme souligne aussi que la procédure pour s'abonner depuis le site officiel de Ligue1+ est des plus opaques, entre l'existence de deux URL distincts (Ligue1plus.fr et Plus.ligue1.com) et un accès difficile aux conditions générales d'utilisation.