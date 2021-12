Lightyear va lancer une seconde voiture électrique solaire à un prix bien plus accessible

Alors que la Lightyear One s'apprête enfin à débouler sur le marché, l'entreprise néerlandaise vient d'annoncer qu'elle planchait sur une seconde voiture électrique solaire. Laquelle sera bien moins onéreuse que le premier modèle qui coûte la bagatelle de 149 000 euros.

Chemin faisant, les voitures solaires électriques vont déferler sur le marché. L'année prochaine, les premiers modèles de Lightyear One vont notamment enfin être livrés. Conçue par l'entreprise néerlandaise éponyme, la berline est affublée de panneaux solaires qui lui assurent théoriquement une autonomie de plus de 700 km. Côté prix, la voiture coûte tout de même la coquette somme de 149 000 euros. Un tarif prohibitif pour bon nombre de conducteurs. Mais la société prévoit de lancer un autre modèle bien plus accessible à l'horizon 2024-2025.

Nommée Lightyear Two, elle sera mise en vente au prix de 30 000 euros. On ignore toutefois encore tout de ses spécifications techniques et de son autonomie. Lors d'un point presse, l'entreprise a toutefois indiqué que le modèle aura une batterie plus petite que la One. Un moyen de proposer la voiture à un tarif bien moins onéreux avec des temps de recharges plus rapides. L'autonomie sera par conséquent plus faible que la Lightyear One.

Lire aussi : Les voitures électriques et le transport en commun sauvent des vies, cette étude le prouve

Lightyear Two : vers une autonomie moindre que la One

Rien de problématique selon la firme puisque la Two pourra aussi compter sur ses panneaux solaires. Ce futur modèle reprendra la technologie développée pour la One. L'objectif sera d'utiliser les connaissances acquises lors de la production coûteuse et à faible volume de la Lightyear One. La firme cherchera cette fois-ci à produire bien plus de modèles à moindre coût.

D'après l'entreprise, citée par le site Carscoops, la Lightyear Two sera commercialisée sur plusieurs marchés dont l'Europe et les États-Unis. Lightyear s'est associé avec le loueur de voitures LeasePlan qui réservera 5000 unités de la Lightyear Two. Un partenariat salué par Lex Hoefsloot, PDG de Lightyear : « LeasePlan est un partenaire très solide pour nous depuis 2018. L'annonce d'aujourd'hui montre leur attachement à notre volonté de rendre la mobilité propre accessible à tous », s'est-il félicité.

Source : Carscoops