Sortez vos agendas ! À compter du lundi 2 juin 2025, Lidl proposera son Monsieur Cuisine Smart à prix cassé. Le fameux robot de cuisine de l'enseigne de distribution bénéficiera d'une jolie réduction de 230 euros par rapport à son prix d'origine.

Un bon plan chez Lidl vous permet d'avoir le Monsieur Cuisine Smart à prix cassé. À partir du lundi 2 juin 2025, l'enseigne de distribution allemande effectue une remise immédiate de 230 euros sur l'achat de son robot de cuisine. Grâce à cette réduction, le Monsieur Cuisine Smart passe ainsi de 429 euros à 199 euros.

Pour information, l'offre promotionnelle (visible en page 79 du catalogue daté du 29 mai au 4 juin 2025) sera valable en magasin ou sur la boutique en ligne officielle de Lidl. De plus, le Monsieur Cuisine accompagné d'un bec verseur, d'un hachoir et d'un support sera aussi proposé en promotion, à 229 euros au lieu de 429 euros.

Quels sont les points forts du Monsieur Cuisine Smart de Lidl ?

Le Monsieur Cuisine Smart de Silvercrest, considéré comme un produit alternatif moins cher au Thermomix TM7, est un robot de cuisine qui embarque notamment un moteur de 1200 W, un écran tactile de 8 pouces et une fonction Wi-Fi.

L'appareil est aussi équipé de 10 vitesses, d'une fonction turbo, de 11 fonctions différentes, d'une rotation à droite / à gauche, de températures allant de 37 à 130 degrés et d'une vitesse de rotation pouvant atteindre les 5500 tr/min.

On trouve aussi la fonction Cooking Pilot qui propose plus de 1000 recettes préinstallées avec des instructions, étape par étape. Les futurs propriétaires du Monsieur Cuisine Smart auront l'occasion de profiter de divers programmes automatiques comme pétrir, cuire à la vapeur, saisir, préparer des smoothies, mixer, nettoyer, cuire des œufs, fermenter, mijoter et cuire sous vide.

Concernant les accessoires fournis, le robot de cuisine de Lidl est livré avec un bol mélangeur de 4,5 litres, un panier de cuisson, un fouet, un panier vapeur avec couvercle et insert de cuisson, un ensemble de couteaux, une spatule, un couvercle avec ouverture de remplissage, et un gobelet doseur. Les accessoires cités sont compatibles lave-vaisselle et sont sans BPA. Pour terminer, le Monsieur Cuisine Smart mesure 45,7 cm de longueur, de 29 cm de largeur et 37 cm de profondeur.