L’IA s’invite de plus en plus dans les salons de coiffure, voilà pourquoi c’est un problème

Depuis quelques temps, l'IA s'invite de plus en plus dans les salons de coiffure du monde entier. En effet, les clients sont nombreux à demander des coupes inspirées par des images générées par intelligence artificielle. De quoi créer des attentes totalement irréalistes.

Depuis ces dernières années, on voit l'IA investir toujours plus de secteurs. On pense à la santé évidemment, à l'image de cette intelligence artificielle capable de retracer vos déplacements grâce aux bactéries présentes dans votre corps. Ou encore au jardinage avec cette IA qui peut “discuter” avec vos plantes pour détailler leurs besoins à l'instant T.

En septembre 2024, nous avons également évoqué dans nos colonnes l'histoire de cette pizzeria installée à Dubaï qui connaît un carton phénoménal grâce à une recette générée par ChatGPT ! Vous l'aurez compris, l'IA est partout, même là où on ne l'attend pas.

L'IA, un problème récent pour les coiffeurs du monde entier

Comme le rapportent nos confrères du média canadien CBC, l'intelligence artificielle est même devenu un problème… pour les coiffeurs. En effet, de nombreux professionnels du secteur dénoncent un fléau relativement récent. Depuis quelques temps, les clients sont de plus en plus nombreux à baser leurs demandes sur des images générées par l'IA trouvées sur Pinterest, Instagram ou d'autres réseaux.

Pour les coiffeurs, le problème est que ces photos retouchées produisent fatalement des attentes totalement irréalistes. Dans une vidéo publiée sur Instagram, le coiffeur star Marcus Villeneuve explique que la texture, la repousse, la façon dont les cheveux tombent ou se tiennent, ou encore les dizaines et dizaines de nuances des mèches sont tout simplement impossibles à reproduire sur de vrais cheveux !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Villeneuve (@marcuuus)

Des attentes totalement irréalistes pour les clients

Dean Allan, propriétaire d'un salon de beauté à Edmonton (Canada), est également confronté à ce phénomène. Comme il le raconte dans les colonnes du site CBC, ses clients sont de plus en plus nombreux à lui montrer une image retouchée par l'IA comme principale source d'inspiration. Pour lui, il est essentiel que les coiffeurs soient honnêtes avec leurs clients, quitte à en perdre certains.

“En tant que coiffeur, vous devez tenir bon. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise d'essayer d'obtenir ce que le client veut, alors vous devrez prendre du recul et dire “Vous ne serez pas satisfait de ce que je produis”, assume-t-il.

Il poursuit : “Je dirais simplement que très honnêtement à tous ceux qui sont coiffeurs ou qui vont utiliser n'importe quel type d'inspiration capillaire – qu'elle soit générée par l'IA ou non – que c'est de l'inspiration capillaire… C'est tout ce que c'est”.

Source : CBC