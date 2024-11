Cette IA arrive à retracer vos déplacements grâce aux bactéries qui sont sur votre corps

Des chercheurs ont fait une découverte étonnante : nos déplacements peuvent être suivis en analysant les bactéries présentes sur notre corps. Cet outil novateur utilise les traces microbiennes pour révéler où une personne s’est rendue. Cette avancée pourrait bien changer notre façon de suivre des personnes.

L’intelligence artificielle a connu une explosion d’usages ces dernières années. Elle a transformé divers domaines avec des applications de plus en plus surprenantes. Par exemple, certains outils peuvent désormais diagnostiquer des maladies en observant simplement la langue d’un patient, sans intervention invasive. Plus récemment, un robot équipé d’IA a même réalisé une opération chirurgicale de façon autonome. Il a même surpassé la précision et la rapidité humaines. Désormais, cette dernière se tourne vers un domaine inédit : retracer les déplacements des gens en analysant des bactéries.

Une équipe de chercheurs a en effet mis au point un nouvel outil appelé Microbiome Geographic Population Structure (mGPS), capable d’identifier les lieux visités par une personne en étudiant les bactéries présentes sur son corps. Grâce aux particularités microbiennes de chaque environnement, ce “GPS bactérien” peut indiquer avec une grande précision où s'est trouvé une personne.

L’IA mGPS parvient à identifier l’origine géographique de bactéries avec une précision de 92 %

Ce système repose sur la base de données MetaSUB, qui regroupe des échantillons microbiens provenant de nombreux environnements urbains, marins et terrestres. En analysant des milliers de profils microbiens, l’intelligence artificielle a appris à associer des bactéries spécifiques à des lieux géographiques. Cette technologie a montré une précision remarquable : dans 92 % des cas, elle a pu déterminer la ville d’origine des échantillons et même différencier des lieux très proches, comme deux stations de métro situées à quelques centaines de mètres à Hong Kong.

Les applications potentielles de cet outil sont vastes, notamment dans la santé publique. En suivant les déplacements microbiens, les chercheurs espèrent améliorer le suivi de la propagation des maladies et identifier des zones critiques en matière de résistance aux antibiotiques. Les développeurs du mGPS prévoient d’enrichir encore la base de données pour perfectionner l’outil, avec des usages prometteurs dans la gestion des pandémies et la planification urbaine.

