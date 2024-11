Une IA vous propose de discuter avec les plantes de votre jardin, la révolution verte arrive

Une innovation révolutionnaire s'apprête à transformer notre approche du jardinage. Le « Jardin Intelligent » d'Avanade, qui sera dévoilé lors du prestigieux Chelsea Flower Show 2025 au Royaume-Uni, promet de créer un dialogue inédit entre les jardiniers et leurs plantes grâce à l'intelligence artificielle.

Conçu par le paysagiste Tom Massey en collaboration avec Microsoft, un jardin avant-gardiste sera équipé d'un réseau sophistiqué de capteurs collectant en temps réel des données environnementales essentielles. Ces capteurs surveilleront notamment l'humidité du sol, le pH, les niveaux de nutriments, la qualité de l'air, la température et les précipitations.

« Les visiteurs pourront littéralement converser avec le jardin », explique Tom Massey au Guardian. « En demandant ‘Comment vas-tu ?', le jardin pourrait répondre ‘J'ai besoin d'un peu plus d'eau' ou ‘Je pourrais avoir besoin d'un coup de tondeuse' ».

Lire également – Les apps de reconnaissance de plantes sont de faux amis, ne les utilisez pas pour les champignons !

L’IA sera au cœur de ce jardin connecté

Cette interaction naturelle sera rendue possible grâce à un modèle d'IA dynamique qui analyse continuellement les conditions environnementales. Au-delà de l'aspect novateur, ce projet vise à optimiser l'utilisation des ressources dans le jardinage. Plutôt que d'arroser selon un programme fixe, le système permet une irrigation ciblée basée sur les besoins réels des plantes. Les jardiniers recevront alors des alertes précises indiquant quelles zones nécessitent de l'eau, évitant ainsi le gaspillage.

L'intelligence artificielle apporte une dimension prédictive inédite au jardinage. En analysant les données en temps réel, le système peut anticiper les besoins du jardin, comprendre les changements saisonniers et détecter toute anomalie dans les conditions de croissance. Cette approche proactive permet une gestion plus efficace et écologique des espaces verts.

Dans un contexte de changement climatique, cette technologie pourrait jouer un rôle crucial dans la préservation de nos jardins. Les visiteurs du Chelsea Flower Show pourront découvrir cette innovation du 20 au 24 mai 2025, où une version numérique du jardin intelligent répondra à leurs questions en utilisant des données en direct. Pour l’instant, une telle avancée n’est pas prévue pour les jardins des particuliers, mais on imagine que dans quelques années, nous pourrions nous aussi discuter avec nos plantes par l’intermédiaire de cette IA et des capteurs spéciaux pour connaître chacun de leurs besoins.