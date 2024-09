Cette recette de pizza a été créée par ChatGPT et c’est un carton, les chefs n’en reviennent pas

Une pizzeria a demandé à ChatGPT de lui proposer une recette de pizza et tout le monde en raffole. L'IA s'invite de plus en plus en cuisine alors même que les chefs lui font peu confiance de prime abord.



Quand on vous dit que l'intelligence artificielle est partout. La voilà qui s'invite dans nos cuisines maintenant. Pas celle de votre domicile, où elle peut vous aider à préparer et planifier vos repas, mais dans les restaurants de plusieurs pays du monde. N'allez pas imaginer que les chefs et autres commis ont été remplacés par des robots autonomes qui s'occupent de tout, même si ça existe. Il s'agit plutôt de s'aider de l'IA pour renouveler la carte de l'établissement, et ça marche. Ça marche même très bien.

Dans la ville de Dubai, aux Émirats arabes unis, la chaine de pizzerias Dodo Pizza part d'un constat simple : c'est une cité extrêmement cosmopolite. 90 % de ses habitants ne sont pas originaires du pays et le restaurant aimerait représenter cela. En guise d'inspiration, les équipes demandent simplement à ChatGPT de créer “la meilleure pizza pour Dubaï” en partant de ce mélange culturel. Une recette en sort et elle est lancée rapidement. Le succès est immédiat.

Les clients raffolent de cette pizza dont la recette a été créée par ChatGPT

Spartak Arutyunyan, qui dirige le développement des menus pour Dodo Pizza à Dubaï, était très dubitatif devant la proposition de l'IA : “En tant que chef, je ne mélangerais jamais ces ingrédients sur une pizza“. Pourtant, il avoue que “le mélange de saveurs était quand même étonnamment bon“. Pour les curieux, la garniture est composée de poulet shawarma, de fromage paneer grillé, d'herbes zaatar et d'une sauce tahini. La recette est toujours au menu et les ventes sont au rendez-vous.

Mais faut-il pour autant confier l'élaboration de son menu à ChatGPT ? Mieux vaut éviter vu les autres recettes mises en avant par le chatbot. Il imaginait par exemple une pizza fraises et pâtes, ou encore myrtilles et céréales pour petit-déjeuner. En attendant sa prochaine création, les clients de Dodo Pizza à Dubaï peuvent aussi créer des garnitures originales grâce à l'IA depuis l'application de la pizzeria. Une fonctionnalité que la chaîne veut déployer dans d'autres antennes, dont celles de l'Europe.

