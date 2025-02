Grok a un nouveau mode voix non censuré et il est très sale

Grok adopte un mode voix comme ChatGPT et Gemini. Sauf que ce nouveau mode est loin d'être aussi lisse et policé que ces derniers. L'IA rattaché au réseau social 𝕏 a un mode spécial qui la laisse librement vous insulter, ou vous draguer.

Vous trouvez le mode voix de ChatGPT et Gemini bluffant, mais quelque peu guindé dans ses interactions ? C'est pour justement affirmer sa différence que xAI vient de lancer un mode voix très particulier pour l'IA Grok. Dans ce mode avancé, l'utilisateur ne peut pas encore dévier de la voix féminine par défaut.

Mais il peut choisir entre plusieurs personnalités – dont certaines ne portent que très peu de cas à la censure et aux bonnes moeurs. Une de ces personnalités, en particulier, fait parler d'elle. Un chercheur IA explique vidéo à l'appui que lorsque celle-ci est sélectionnée, “la voix de Grok 3, à la suite de plusieurs interruptions et de la demande, répétée, de crier plus fort, laisse échapper un cri inhumain de 30 secondes, avant de m'insulter et de raccrocher”.

Grok 3 se dote de personnalités plutôt “cash”

On peut voir l'intégralité de cette interaction dans l'extrait vidéo repris dans cet article. À côté de cette personnalité, baptisée “unhinged” (que l'on pourrait traduire “sans limites”, en français), conçue pour “insulter, maudir et rabaisser” l'utilisateur, selon nos confrères de Arstechnica, plusieurs autres sont disponibles. On peut citer le mode “storyteller”, qui transforme l'IA en conteur d'histoires.

Ou encore le mode “Romantic” qui mue l'IA en un personnage timide, et un peu troublé par ses interactions avec vous. Il y a aussi le mode “Méditation” qui vous guide dans une expérience méditative, le mode “Conspiracy” qui se spécialise dans les théories du complot, “Unlicensed therapist” qui joue au psy, “Grok Doc” qui fait office de docteur, le mode “Professor” qui parle de science… ou bien le mode “Sexy”, réservé aux plus de 18 ans, qui fait office de téléphone rose.

Cette direction peut surprendre, surtout en ce qui concerne les modes peu, voire non censurés. Elles reflètent néanmoins la volonté de Elon Musk de proposer une IA plus provocatrice que la concurrence – qu'il accuse de donner des réponses un peu trop “politiquement correctes”.