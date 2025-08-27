L’IA de Google crée des problèmes à des restaurants en inventant des offres qui n’existent pas

Si l'IA de Google prétend qu'il existe des offres promotionnelles dans la pizzeria de votre quartier, vous feriez bien de vérifier l'information avant de vous y déplacer.

Mieux vaut ne pas trop se fier à l'IA et vérifier ses dires. Il y a peu, l'histoire d'un couple espagnol qui avait demandé à ChatGPT s'il avait besoin d'un visa pour se rendre à Puerto Rico avait suscité de nombreuses réactions quant à la confiance que l'on peut accorder aux agents IA. Et ce n'est pas le seul contexte dans lequel il faut se méfier de ces outils.

De nombreux utilisateurs ont recours aux chatbots IA pour dénicher de bonnes affaires, comme des offres promotionnelles. Sauf que ceux-ci ne sont pas à jour sur les promotions en cours, quand ils n'inventent tout simplement pas des offres qui n'ont jamais existé. Alors quand des clients entrent dans un restaurant pour profiter d'une promotion expirée ou inventée par une IA, la frustration est de mise, aussi bien pour les consommateurs que pour le personnel des établissements.

Quand Google AI invente des promotions sur des pizzas

Aux États-Unis, une pizzeria, Stefanina, localisée dans la commune de Wentzville, dans le Missouri, en a ras-le-bol de voir débarquer régulièrement des clients qui pensent pouvoir profiter d'une offre conseillée par une IA, celle de Google en l'occurrence. Le restaurant a alerté sur cette situation sur sa page Facebook : “Veuillez ne pas utiliser l'IA de Google pour découvrir nos offres spéciales. Veuillez consulter notre page Facebook ou notre site web. L'IA de Google est imprécise et propose des offres inexistantes, ce qui incite des clients mécontents à crier sur nos employés. Nous ne pouvons pas contrôler ce que Google publie ou dit, et nous n'honorerons pas les offres spéciales de l'IA de Google”, a communiqué la pizzeria.

La publication a fait le buzz, récoltant plus de 100 commentaires et suscitant plus de 400 réactions. Le sujet s'est emparé de la presse locale, puis de la presse nationale aux États-Unis. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de publications vantant les mérites de l'IA pour trouver des bons plans, mais en pratique, cela ne fonctionne pas souvent.